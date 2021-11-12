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'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama

12.11.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da İTO'ya bağlı tüm fırınlarda bugünden itibaren 230 gramlık ekmek 2,5 liradan satılacağının duyurulmasının ardından 'Halk Ekmek'e zam gelip gelmeyeceği de merak ediliyordu. Son olarak konuyla ilgili İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama tarafından bir açıklama yapıldı ve Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği belirtildi.

'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama

230 gramlık ekmek eylülden itibaren İstanbul'daki bazı ilçelerde 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı.

Son olarak ise İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı tüm fırınlarda 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL olmuştu. İstanbul’da daha önce 220 gram ekmeğin fiyatı 2 TL idi. Yeni tarife, dün yapılan İTO Kasım ayı meclis toplantısında kabul edilmişti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından Halk Ekmek fiyatının zamlanıp zamlanmayacağı da merak edilmeye başlanmıştı. İBB'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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"HALK EKMEK 1,25 TL'DEN SATILMAYA DEVAM EDECEK"

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Halk Ekmek'in 1,25 TL'den satılmaya devam edeceğini duyurdu. Nama açıklamasında, "Son 3 ayda buğday fiyatları %25 arttı!
Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı! Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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