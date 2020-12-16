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Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 15:15 | Son Güncelleme

SPOT: Bireysel emeklilik sistemi (kısaca BES) kişilerin geleceklerini teminat altına almak amacıyla çalışma dönemlerinde yaptıkları yatırımlar. Bireyler, zaman zaman özel sebeplerden ötürü BES süreçlerini iptal etmek isteyebilirler. Peki, Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Halk Emeklilik BES cayma süreci nasıl ilerliyor? İşte Halk Emeklilik BES ayrılma süreci ile ilgili detaylar...

Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İçindekiler

  • Halk Emeklilik BES İptali Nasıl Yapılır?
  • Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri Telefon ile BES İptali
  • Halk Emeklilik İnternet Üzerinden BES İptali
  • Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri SMS ile BES İptali
  • Halk Emeklilik Form ile BES İptali

Bireysel emeklilik sistemi; bireylerin aktif olarak iş hayatında oldukları dönemde yaptıkları tasarrufları, uzun vadeli bir yatırıma dönüştürebilecekleri özel bir emeklilik sistemidir. Her ay yapacağınız yatırımlar sayesinde emeklilik yaşına geldiğinizde ek gelir elde edebilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemini bir bakıma gelecek için birikim yapmak olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca bireysel emeklilik devlet destekli bir süreç olduğundan yaptığınız yatırımlar için %25 katkı payı alırsınız. Bu katkı payı Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleşen emeklilik sürecinize etki etmez. Ama özel sistem üzerinden emekli olabilmek için uymanız gereken bazı şartlar vardır. Yaş sınırı bireysel emeklilik için de geçerlidir ve bireysel emekliliğinizi gerçekleştirebilmek için en az 56 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Ayrıca 10 yıl boyunca sistemin kullanılması da bir diğer şarttır. Özel emeklilik sistemi avantajları olduğu kadar dezavantajları da olan bir sistem. Bu nedenle, kişiler özel nedenler dolayısıyla bireysel emeklilik sistemlerinden caymak isteyebilirler. Peki, Halk Emeklilik BES cayma süreci nasıl işler? Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? İşte Halk Emeklilik BES iptali ile ilgili gerekli bilgiler…

Halk Emeklilik BES İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğiniz durumlarda yatırdığınız parayı geri iade almanız mümkün. Fakat bazı iptal durumlarında kesintiler yapıldığını unutmamak gerekir. Bu kesintiler emeklilik ürününü aldığınız firmaya ve ayrılma nedenine göre değişiklik gösterebilir. Ayrılma talebinin gerekli yerlere iletilmesi halinde 14 iş günü içerisinde iade alabiliyorsiniz.

Halk Emeklilik BES iptali için bankaya gitmeniz şart değil. Halk Emeklilik BES sorgulaması için müşteri hizmetleri ile görüşebilir veya internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Fakat Halk Emeklilik artık Türkiye Hayat Emeklilik adıyla yoluna devam ediyor. Bu nedenle Halk Emeklilik BES iletişim sürecinizde bunu göz önüne almanız da fayda var.

Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri Telefon ile BES İptali

Halk Emeklilik BES iptalini müşteri hizmetlerine telefonla bağlanarak gerçekleştirebilirsiniz. Halk Emeklilik müşteri hizmetleri telefon numarası (0850) 202 20 20 şeklindedir. Fakat Halk Emeklilik Müşteri hizmetlerinin yalnızca hafta içi 08.00 ile 18.00 mesai saatleri içerisinde hizmet verdiğini unutmamak gerek. Bu nedenle bazı saatlerde yoğun olabilir ve müşteri temsilcisi ile iletişim kurmak için uzun süre beklemeniz istenebilir. Yeterli zamanınız yoksa ya da beklemek istemiyorsanız, sesli yanıt sistemini kullanarak da Halk Emeklilik BES iptali yapabilirsiniz.

Halk Emeklilik İnternet Üzerinden BES İptali

Halk Emeklilik BES cayma sürecini internet üzerinden de yürütebilmek mümkün. Halk Emeklilik sistemine ait Hayat Emeklilik mobil uygulaması ya da internet bankacılığı ile "Online İşlemler" sekmesinden Halk Emeklilik BES sorgulamanızı yapabilir, iptali gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında size geri dönüş yapılmasını beklemelisiniz. Bunun için internet bankacılığı şifrenizin ve kişisel bilgileriniz gerekli olacağını unutmayın.

Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri SMS ile BES İptali

Halk Emeklilik BES SMS ile de ayrılma imkanı sağlıyor. İptal isteğini SMS ile bildirmeniz halinde kısa süre içerisinde kabul edilip, size dönüş yapılacaktır.

Yapmanız gereken tek şey "AYRILMA" yazıp, bir boşluk bıraktıktan sonra "T.C. Kimlik Numaranız" ile Halk Emeklilik ayrılma SMS koduna göndermek. Örnek vermek gerekirse; "AYRILMA 11111111111" şeklinde yazmalısınız. Halk Emeklilik ayrılma SMS kodu 2560'tır. Mesajı bu numarayı göndermelisiniz.

İşlem sonrasında öncelikle Halk Emeklilik BES iptaline dair bir bilgilendirme mesajı alacaksınız. Bu mesajın içeriğinde BES iptalinin gerçekleşmesi halinde neler olacağına dair bilgiler yer alır. Gelen bu mesaja onay cevabı verdiğiniz takdirde BES iptal süreciniz başlamış olur.

Halk Emeklilik Form ile BES İptali

BES iptal sürecini internet sitesi üzerinden alacağınız Halk Emeklilik BES iptal formu ile de yapabilirsiniz. Halk emeklilik iptal formuna yeni adı ile Hayat Emeklilik internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu formda yer alan kişisel bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra Halk Emeklilik faks numarası veya e-posta ile gerekli yerlere ulaştırabilirsiniz.

Halk Emeklilik faks numarası (0212) 310 39 99. E-posta adresi ise bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr şeklindedir. Fakat bu yöntemin diğer yöntemlerden biraz daha uzun sürebileceğini unutmamak da fayda var.

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