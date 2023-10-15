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Halk otobüsleriyle ilgili kritik karar! Ücretsiz binenler sadece 4 gün kullanabilecek: 65 yaş üstü de dahil...

15.10.2023 17:42 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda gündem olan halk otobüslerindeki ücretsiz taşıma konusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş bakanlığın verdiği desteğin sadece 2 günü karşıladığını belirtti. 2 gün de kendilerinin fedakarlık yapacaklarını belirten Soydaş sadece ayın 1'i ile 4'ü arasındaki 4 günde ücretsiz yolcu taşıyacaklarını açıkladı. 65 yaş için geçerli olacak uygulama şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensupları için geçerli olmayacak.

Halk otobüsleriyle ilgili kritik karar! Ücretsiz binenler sadece 4 gün kullanabilecek: 65 yaş üstü de dahil...

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

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"DESTEK SADECE 2 GÜNÜ KARŞILIYOR"

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

4 GÜN ÜCRETSİZ 26 GÜN ÜCRETLİ OLACAK

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak."

"ARAÇLARA BİLGİLENDİRME YAZILARI ASACAĞIZ"

Soydaş, kararın nasıl uygulanacağı, vatandaş ile otobüs şoförlerinin karşı karşıya gelmesinin nasıl önleneceğine yönelik soru üzerine, "Mevzuata göre; cihazları sökmek gibi bir yetkimiz, hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracak. Araçlarımıza da tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazıları asacağız. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda 'Kesinlikle vatandaşlarımızı incitmeyin' yönünde katı kurallar da koyduk. Çünkü hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemeyiz. Burada sadece dikkat çekmek istediğimiz şu; hiçbir zaman 'vatandaşlarımıza verilen hak geri alınsın' talebinde bulunmadık, bulunmuyoruz da. Sadece esnaflarımıza yaptığı hizmetin bedeli ödensin istiyoruz. Bu konuda da hiçbir vatandaşımızı üzmeden arkadaşlarımız gerekli uyarılarını yapacak. Bizi anlayışla karşılayacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu.

(AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü ücretsiz

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