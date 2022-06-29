Halkbank EFT saatleri ve ücretleri: Halkbank'dan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Banka müşterileri tarafından Halkbank EFT saatleri ve Halkbank EFT ücretleri en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. 2022 yılı güncel Halkbank EFT saatleri için başlangıç 08:00, bitiş ise 16:30 olarak belirlenmiştir. Halkbank’tan başka bankalara para transferi yaparken geç EFT imkanından yararlanmak için 16:30 / 17:15 saatleri arasında bu hizmetten faydalanmak mümkündür.

Halkbank EFT saatleri, banka yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Her yıl güncellenen EFT saatleri, son yıllarda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmek için oldukça esnek tutulmaktadır. EFT saatleri dışında gerçekleşen işlemlerde, belirli bir komisyon kesintisi yapıldığı unutulmamalıdır. Halkbank geç EFT işlemi, ekstra hizmet kapsamına girdiğinden dolayı geç EFT işlemi yapan müşterilerden 15 TL ekstra transfer ücreti almaktadır.

Halkbank EFT Ücretleri

Halkbank işlem saatleri yanı sıra Halkbank’tan başka bankaya para yatırma ücreti de müşterileri yakından ilgilendiren bir konudur. EFT işlemi esnasında ödeyeceğiniz EFT ücreti, tercih etmiş olduğunuz EFT kanalına göre değişkenlik göstermektedir. Halkbank EFT ücretleri şöyledir:

İnternet bankacılığı ile EFT işlemi için 4.29 TL,

İnternet bankacılığı ile düzenli EFT işlemi için 2.86 TL,

Mobil uygulama ile EFT işlemi için 4.29 TL,

Müşteri hizmetlerinden yapılan EFT işlemi için 6.19 TL,

Şubeden gönderilen EFT işlemleri için 65 TL,

Şubeden gönderilen geç EFT için 75 TL

Geç EFT işlemi gibi müşterilerinin mağduriyet yaşamaması adına birçok kolaylık sağlayan Halkbank havale saatleri günlük olarak 08:00 / 16:30 saatleri arasında olsa da ileri tarihli EFT işlemi talimatı vermeyi de mümkün hale getiriyor. O gün için EFT saatini kaçıran müşteriler, bir gece önceden ertesi sabah için EFT talimatı verebiliyor ve bu işlem için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor.

Öte yandan eğer EFT işlemi yapmak istediğiniz gün, resmi yarı tatil ilan edildiyse burada EFT işlemi için saat aralığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Resmi yarı tatil günlerinde EFT işlemi, 09:00 / 11:45 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Halkbank EFT limiti ile ilgili miktarın ise 300.000 TL olduğu unutulmamalıdır.

Halkbank’tan Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

Hızlı para transferi yapabilmek için birçok banka müşterisi tarafından tercih edilen EFT işlemi, günümüzde internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirildiği için müşterilere çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Halkbank EFT işlemi, 5 ile 10 dakika içerisinde gerçekleşmektedir. Ancak bankanızın EFT işlemi yaptığınız gün ve saatteki yoğunluğuna göre bu süre zaman zaman 30 dakikaya kadar uzayabilmektedir.

Yapmış olduğunuz EFT işlemi 5 ile 30 dakika içerisinde karşı hesaba ulaşmadıysa EFT sorgulama işleminden faydalanabilirsiniz. İnternet bankacılığı ve telefon bankacılığı üzerinden veya size en yakın Halkbank şubesinden EFT işlemi ile paranız ulaşmadıysa yetkililer ile iletişime geçebilir, EFT talimatınızın durumunu hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

