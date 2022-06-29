FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkbank EFT saatleri ve ücretleri: Halkbank'dan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Halkbank EFT saatleri ve ücretleri: Halkbank'dan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

29.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevcut Halkbank hesabınızdan başka bir bankanın hesabına para gönderme işlemi, EFT (Elektronik Fon Transferi) olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem, günün belirli saatleri içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu saatler içerisinde gerçekleştirilmek istenen EFT işlemlerinde müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına “geç EFT işlemi” hizmeti de sunulmaktadır.

Halkbank EFT saatleri ve ücretleri: Halkbank'dan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Banka müşterileri tarafından Halkbank EFT saatleri ve Halkbank EFT ücretleri en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. 2022 yılı güncel Halkbank EFT saatleri için başlangıç 08:00, bitiş ise 16:30 olarak belirlenmiştir. Halkbank’tan başka bankalara para transferi yaparken geç EFT imkanından yararlanmak için 16:30 / 17:15 saatleri arasında bu hizmetten faydalanmak mümkündür.

Halkbank EFT saatleri, banka yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Her yıl güncellenen EFT saatleri, son yıllarda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmek için oldukça esnek tutulmaktadır. EFT saatleri dışında gerçekleşen işlemlerde, belirli bir komisyon kesintisi yapıldığı unutulmamalıdır. Halkbank geç EFT işlemi, ekstra hizmet kapsamına girdiğinden dolayı geç EFT işlemi yapan müşterilerden 15 TL ekstra transfer ücreti almaktadır.

Odeabank EFT Saatleri ve Ücretleri: Odeabank'tan Para Transferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?Odeabank EFT Saatleri ve Ücretleri: Odeabank'tan Para Transferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?

Halkbank EFT Ücretleri

Halkbank işlem saatleri yanı sıra Halkbank’tan başka bankaya para yatırma ücreti de müşterileri yakından ilgilendiren bir konudur. EFT işlemi esnasında ödeyeceğiniz EFT ücreti, tercih etmiş olduğunuz EFT kanalına göre değişkenlik göstermektedir. Halkbank EFT ücretleri şöyledir:

  • İnternet bankacılığı ile EFT işlemi için 4.29 TL,
  • İnternet bankacılığı ile düzenli EFT işlemi için 2.86 TL,
  • Mobil uygulama ile EFT işlemi için 4.29 TL,
  • Müşteri hizmetlerinden yapılan EFT işlemi için 6.19 TL,
  • Şubeden gönderilen EFT işlemleri için 65 TL,
  • Şubeden gönderilen geç EFT için 75 TL

Geç EFT işlemi gibi müşterilerinin mağduriyet yaşamaması adına birçok kolaylık sağlayan Halkbank havale saatleri günlük olarak 08:00 / 16:30 saatleri arasında olsa da ileri tarihli EFT işlemi talimatı vermeyi de mümkün hale getiriyor. O gün için EFT saatini kaçıran müşteriler, bir gece önceden ertesi sabah için EFT talimatı verebiliyor ve bu işlem için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor.

Öte yandan eğer EFT işlemi yapmak istediğiniz gün, resmi yarı tatil ilan edildiyse burada EFT işlemi için saat aralığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Resmi yarı tatil günlerinde EFT işlemi, 09:00 / 11:45 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Halkbank EFT limiti ile ilgili miktarın ise 300.000 TL olduğu unutulmamalıdır.

TEB EFT Saatleri ve Ücretleri: TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) Para Pransferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?TEB EFT Saatleri ve Ücretleri: TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) Para Pransferi EFT Saat Kaça Kadar Yapılır?

Halkbank’tan Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

Hızlı para transferi yapabilmek için birçok banka müşterisi tarafından tercih edilen EFT işlemi, günümüzde internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirildiği için müşterilere çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Halkbank EFT işlemi, 5 ile 10 dakika içerisinde gerçekleşmektedir. Ancak bankanızın EFT işlemi yaptığınız gün ve saatteki yoğunluğuna göre bu süre zaman zaman 30 dakikaya kadar uzayabilmektedir.

Yapmış olduğunuz EFT işlemi 5 ile 30 dakika içerisinde karşı hesaba ulaşmadıysa EFT sorgulama işleminden faydalanabilirsiniz. İnternet bankacılığı ve telefon bankacılığı üzerinden veya size en yakın Halkbank şubesinden EFT işlemi ile paranız ulaşmadıysa yetkililer ile iletişime geçebilir, EFT talimatınızın durumunu hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 ay iş garantili! 7 bin 500 lira maaşla eleman aranıyor12 ay iş garantili! 7 bin 500 lira maaşla eleman aranıyor
Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...
Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındıBankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı
Anahtar Kelimeler:
Halkbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Rakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın etti

Rakamı gören vatandaşlar kuyumculara akın etti

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.