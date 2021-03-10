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Halkbank ev kredilerinde faiz oranlarını belirledi! Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 15:22 | Son Güncelleme

Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biri de ev kredisi faiz oranları. Korona virüsünün ekonomi ve çalışma şartlarını kötü etkilemesi sebebi ile Halkbank, kredi faiz oranlarında bir süreliğine düşüşe gitmişti. Halkbank yeni dönem ev kredisi faiz oranlarını belirledi! Peki, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

Halkbank ev kredilerinde faiz oranlarını belirledi! Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

10 Mart 2021 Çarşamba günü güncel ev kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kredi ihtiyacı için kredi faiz oranlarında düzenlemeye gitti. Vatandaşların gündeminde yer alan sorulardan biri olan “Halkbank kredi faiz oranı ne kadar? Sorusu arama motorlarında sıkça aranıyor. Peki, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar? İşte Halkbank ev kredisi faiz oranları!

halkbank

HALKBANK EV KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, konut kredisi faiz oranı %1.38 olarak güncellendi. Hesaplı evim konut kredisi kampanyası kapsamında ise 120 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanacak.

DİĞER BANKALAR EV KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat konut kredisi faiz oranı
Ziraat Bankası ise konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Ziraat Bankası çalışanın artısı konut kredisi, emeklinin artısı konut kredisi ve konut kredisi ürün paketi için kredi faiz oranı yüzde 1.37 olarak revize edilirken Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.39 olarak güncellendi.

Vakıfbank kredi faiz oranı
Vakıfbank ise en düşük faiz oranı veren devlet bankası oldu. Vakıfbank sarı panjur konut kredisi kampanyası kapsamında sadece yeni konut alımlarında geçerli olmak üzere ev kredisi faiz oranı yüzde 1.32 seviyesine çekildi. Söz konusu oran başlangıç faiz oranı olarak açıklanırken başvuru yapan kişinin kredi notu ortalamasına göre faiz oranı uygulanacağı ilan edildi.

Vakıfbank 120 ay vadeli kredi desteği sunarken SMS ile konut kredisi başvurusu yapılmasına da olanak sağlayacak. Vakıfbank SMS konut kredisi başvurusu için cep telefonunuzun SMS bölümüne büyük harflerle KONUT yazdıktan sonra her birinin arasında bir boşluk olacak şekilde rakamlarla T.C. Kimlik No. ve Aylık Gelir bilgileri yazılarak oluşturulan mesaj 5724 numarasına gönderilmesi yeterli olacak.


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