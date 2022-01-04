Halkbank faizsiz kredi şartları neler? Faizsiz kredi nasıl kullanılır?

Esnaf ve sanatkarlara sağlanacak olan yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi desteği oldukça talep gördü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Peki Halkbank faizsiz kredi şartları neler? İşte ayrıntılar...

HALKBANK FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2024'e devreden krediler için 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indiriminin uygulanacağı açıklandı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024'e dek kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacağı belirtildi. Kimi iş kollarında ise faiz indirimi yüzde 100 olacak.

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Söz konusu destekten son 1 sene içinde faaliyetini ya da mükellefiyetini sonlandıran kişiler faydalanamayacak.

Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.

HANGİ ESNAFLARA VERİLECEK?

Söz konusu krediden yararlanmak isteyen esnafların bazı meslek kollarında çalışmasını sürdürmesi gerekiyor. Bakır işleme, el dokuma, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında çalışan ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi bahsi geçen yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanması öngörüldü.

Resmi Gazete kararının tamamına erişim sağlamak için, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220104-7.pdf' adresine tıklayın.



