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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Osman Arslan biyografisi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 16:27 | Son Güncelleme

1995 yılında Ziraat Bankası'nda da görev yapmış olan Halkbank'ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak bilinen Osman Arslan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında. Peki Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Osman Arslan'ın biyografisi...

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Osman Arslan biyografisi...

Halkbank'ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak bilinen ve daha önce Ziraat Bankası'nda da görev yapmış olan Osman Arslan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Peki Osman Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

50 yaşında olan ve 1971 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiş olan Osman Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış olan Arslan, 1995 senesinde Ziraat Bankası’nda göreve başlamıştır. 1998 ve 2004 seneleri arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapmıştır. 2004 ve 2012 seneleri arasında ise Türkiye Halk Bankası AŞ’de sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Mart 2012 tarihinden itibaren Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası’ndaki görevlerini sürdürmüştür. Şubat 2015- Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’de Kurucu Genel Müdürlük görevini yürüten Osman Arslan, 8 Haziran 2017 tarihinden beri Türkiye Halk Bankası AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini devam ettirmektedir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
istatistik mezunu ve arap bankasında çalışmış, yani bankacılıkla alakası yok, ama iyi söz dinler, diğer bankalar gibi, bende neden bu bankacılık sektörü 7 yıldır düşüşte diyorum..
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