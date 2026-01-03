Halkbank'tan esnafa faiz desteği! 5 Ocak'ta başlıyor

Yeni düzenleme, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Faiz indirimiyle birlikte aylık faiz oranı da yüzde 1,66 seviyesine çekildi.

ESNAFA NEFES ALDIRACAK ADIM!

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşil Nilüfer Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Bayram Aydın, düzenlemenin özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Aydın, faiz indiriminin işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve yatırım iştahını artıracağını ifade etti.



FAİZİ İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR

Başkan Aydın, esnaf camiasına yılın ilk müjdesi niteliğindeki bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESKOMB 7. Bölge Birliği ve Başkan Vekili Bahri Şarlı ile Türkiye Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Faiz indirimiyle birlikte esnaf ve sanatkârların daha uygun şartlarda kredi kullanabilmesinin, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır