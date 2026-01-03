FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Halkbank'tan esnafa faiz desteği! 5 Ocak'ta başlıyor

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Kooperatifler kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yıllık yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldü.

Halkbank'tan esnafa faiz desteği! 5 Ocak'ta başlıyor

Yeni düzenleme, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Faiz indirimiyle birlikte aylık faiz oranı da yüzde 1,66 seviyesine çekildi.

Halkbank tan esnafa faiz desteği! 5 Ocak ta başlıyor 1

ESNAFA NEFES ALDIRACAK ADIM!

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşil Nilüfer Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Bayram Aydın, düzenlemenin özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Aydın, faiz indiriminin işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve yatırım iştahını artıracağını ifade etti.
Halkbank tan esnafa faiz desteği! 5 Ocak ta başlıyor 2

FAİZİ İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR

Başkan Aydın, esnaf camiasına yılın ilk müjdesi niteliğindeki bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESKOMB 7. Bölge Birliği ve Başkan Vekili Bahri Şarlı ile Türkiye Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.
Faiz indirimiyle birlikte esnaf ve sanatkârların daha uygun şartlarda kredi kullanabilmesinin, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçtiTrakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçti
5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak!5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Halkbank kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.