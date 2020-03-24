FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkbank'tan esnafa kredi desteği

Halkbank'tan esnafa kredi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Halkbank'tan esnafa kredi desteği

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesiPTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halkbank, esnaf, destek,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik faturası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik faturası açıklaması

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşyerleri için kira düzenlemesi

Kira ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.