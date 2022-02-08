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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve İş Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları...

08.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve İş Bankası gibi birçok banka vatandaşlara, işletmelere kredi imkanı sağlıyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi kapsamında vatandaşlara farklı oranlarda faiz oranları sunulan krediler veriliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve İş Bankası kredi faiz oranları...

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve İş Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları...

İhtiyaç sahibi birçok işletme, vatandaşın nakit yarımına bankalar koşuyor.Bankalar tarafından yayımlanan kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39'a varıyor, konutta ise en düşük aylık faiz yüzde 1,20 oluyor. Düşük faizli ve uzun vadeli krediler, vatandaşların tercihinde oluyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ve İş Bankası kredi faiz oranları...

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Faiz destekli kredi 18 banka tarafından veriliyor. Bu bankalar: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Yapı Kredi, NB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, DenizBank, Garanti BBVA, TEB, HalkBank, ING Bank, Kuveyttürk, Emlak Katılım, Türkiye Finans, akıfBank, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Vakıfbank kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 1,91
Konut kredisi yüzde 1,29
Taşıt kredisi yüzde 1.59 (0 KM)

Halk Bankası kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 1,71 (36 Ay)
Konut kredisi yüzde 1,2 (120 Ay)
Taşıt kredisi yüzde 1,59 (48 Ay)

İş Bankası kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 2,20
Konut kredisi yüzde 2.05
Taşıt kredisi yüzde 2.10

Ziraat Bankası kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 1,79
Konut kredisi yüzde 1,36
Taşıt kredisi yüzde 1,59

ING BANK kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 1,94
Konut kredisi yüzde 2,19
Taşıt kredisi yüzde 2,14

GARANTİ BBVA kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 2,59
Konut kredisi yüzde 2,17
Taşıt kredisi yüzde 2,37

AKBANK kredi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi yüzde 2,03
Konut kredisi yüzde 1,99
Taşıt kredisi yüzde 2,10 (0 KM)


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