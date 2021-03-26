Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi

Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bankanın yönetim kurulunda yer alan ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç seçildi.

Halkbank, 2020 yılı faaliyet dönemi için yapılan olağan genel kurul toplantısının tutanağını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'nda (KAP) yayımladı.

Buna göre, yönetim kurulu üyesi olarak, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Ebubekir Şahin, Maksut Serim, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın görevlerine devam etmeleri karara bağlandı.

OECD Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine ise 3 yıl süre ile Şeref Aksaç görevlendirildi.

"SAHADA GÜÇLÜ BİR UYGULAYICI OLDUK"

Açıklamaya göre, toplantıda söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2020 yılında salgının, pek çok sektöre olduğu gibi bankacılık sektörüne de küresel düzeyde damgasını vurduğunu belirterek, finans sektörünün temel motivasyonunun, salgının olumsuz ekonomik etkilerini hafifletme etrafında şekillendiğini kaydetti.

Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini aktaran Arslan, "Sorumlu bankacılık anlayışımızla, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, reel sektörün yanında olduk. Ülkemizin ekonomik büyümesine ivme katan teşviklerin koordinasyonunun sağlanmasında sahada güçlü bir uygulayıcı olduk." ifadelerini kullandı.