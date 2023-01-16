FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

16.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz faizli konut kredisinde beklenen gün geldi. Bugünden itibaren konut sahibi olmak isteyen orta gelirliler yeni evim kampanyası kapsamında bankalara başvurabilecek. Peki 15 yıl vade, düşük faiz ve 5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek olan tüketiciler hangi yolları izleyecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bugünden itibaren kredi vermeye başlıyor. İşte yol haritası ve ucuz faizli konut kredisi ile ilgili haberin detayları...

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Düşük faizli konut kredisi, Yeni Evim konut kampanyası ile birlikte bugün devreye giriyor. Orta gelirli vatandaşları 81 ilde uygun vade yapısıyla ev sahibi yapmayı amaçlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular bugün başlıyor.

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları
'Pes' dedirtti! Kendi şartlarını sıralıyorlar "En fazla 500 bin kredi" 'Pes' dedirtti! Kendi şartlarını sıralıyorlar "En fazla 500 bin kredi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘kira öder gibi ev sahibi olduğunuz bir sistem’ diyerek tanıttığı konut kampanyasındaki detaylar da belli oldu. Yeni hafta ile birlikte orta gelirli vatandaşlar bankalara başvurarak ucuz faizli konut kredisi çekebilecek. 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat imkanı, yüzde 0,69’dan başlayan faiz oranı 5 milyon liraya kadar kredi ve ilk 3 yılda taksitlere destek için belirlenen bankalara gitmek yeterli olacak. Vatandaşlardan herhangi bir ücret ya da kura sonucu beklemeleri istenmeyecek.

18 yaş üstü herhangi bir konutu olmayan ya da son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış herkes ‘yeni evim’ kampanyasına başvurabilecek. Birinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 80 bin lira, ikinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 60 bin lira, üçüncü bölge için ise 45 bin lira olması gerekiyor.

3

Birinci bölge kapsamında İstanbul var. Çekilecek kredi miktarında sınır 5 milyon lira, ikinci bölge olan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için ise üst sınır 3 milyon lira, üçüncü bölge olarak belirlenen diğer tüm illerde kredi miktarı da 2 milyon lira ile sınırlandırıldı.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bugünden itibaren kredi vermeye başlayacak. Vadeler 15 yıl ancak isteyenler daha kısa vadeli kredi de kullanabilecek.

2

İsteyene 3 yıl boyunca hazine desteği de sağlanacak. Örneğin 1 milyon TL kredi kullanan biri destekten yararlanırsa aylık 9 bin 719 TL yerine ilk yıl 4 bin 410 TL, ikinci yıl 5 bin 400 TL üçüncü yıl ise 6 bin 480 TL ödeyecek. Destek sona erince taksitler 11 bin 896 TL’ye sabitlenecek. Hazine desteğinden yararlanılmazsa 1 milyon kredi alan bir tüketici 15 yıl boyunca sabit olarak 9 bin 719 TL taksit ödeyecek.

Seçilen konutların sıfır olması şart yeni başlayacak projelerden ev sahibi olmak isteyenlerin konut projesinin bankalar tarafından kredilendirme için uygun olması ana kıstas olacak.

İNTERNET SİTESİ BUGÜN FAALİYETTE OLACAK

Projeye ilişkin detaylar bugünden itibaren açılacak bir internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyorDepoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor
Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değiştiEhliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi kredi düşük faizli kredi en ucuz kredi yeni evim

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a cevap!

Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert sözler!

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Orta gelirliye konut kampanyası yarın başlıyor!

Orta gelirliye konut kampanyası yarın başlıyor!

700 bin işçinin iki yıllık maaş zammı için geri sayım!

700 bin işçinin iki yıllık maaş zammı için geri sayım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.