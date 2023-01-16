Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Düşük faizli konut kredisi, Yeni Evim konut kampanyası ile birlikte bugün devreye giriyor. Orta gelirli vatandaşları 81 ilde uygun vade yapısıyla ev sahibi yapmayı amaçlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular bugün başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘kira öder gibi ev sahibi olduğunuz bir sistem’ diyerek tanıttığı konut kampanyasındaki detaylar da belli oldu. Yeni hafta ile birlikte orta gelirli vatandaşlar bankalara başvurarak ucuz faizli konut kredisi çekebilecek. 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat imkanı, yüzde 0,69’dan başlayan faiz oranı 5 milyon liraya kadar kredi ve ilk 3 yılda taksitlere destek için belirlenen bankalara gitmek yeterli olacak. Vatandaşlardan herhangi bir ücret ya da kura sonucu beklemeleri istenmeyecek.

18 yaş üstü herhangi bir konutu olmayan ya da son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış herkes ‘yeni evim’ kampanyasına başvurabilecek. Birinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 80 bin lira, ikinci bölge için hane halkı aylık gelirinin en fazla 60 bin lira, üçüncü bölge için ise 45 bin lira olması gerekiyor.

Birinci bölge kapsamında İstanbul var. Çekilecek kredi miktarında sınır 5 milyon lira, ikinci bölge olan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla için ise üst sınır 3 milyon lira, üçüncü bölge olarak belirlenen diğer tüm illerde kredi miktarı da 2 milyon lira ile sınırlandırıldı.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bugünden itibaren kredi vermeye başlayacak. Vadeler 15 yıl ancak isteyenler daha kısa vadeli kredi de kullanabilecek.

İsteyene 3 yıl boyunca hazine desteği de sağlanacak. Örneğin 1 milyon TL kredi kullanan biri destekten yararlanırsa aylık 9 bin 719 TL yerine ilk yıl 4 bin 410 TL, ikinci yıl 5 bin 400 TL üçüncü yıl ise 6 bin 480 TL ödeyecek. Destek sona erince taksitler 11 bin 896 TL’ye sabitlenecek. Hazine desteğinden yararlanılmazsa 1 milyon kredi alan bir tüketici 15 yıl boyunca sabit olarak 9 bin 719 TL taksit ödeyecek.

Seçilen konutların sıfır olması şart yeni başlayacak projelerden ev sahibi olmak isteyenlerin konut projesinin bankalar tarafından kredilendirme için uygun olması ana kıstas olacak.

İNTERNET SİTESİ BUGÜN FAALİYETTE OLACAK

Projeye ilişkin detaylar bugünden itibaren açılacak bir internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.



