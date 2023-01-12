Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için uygun kredili bir kampanyanın hazırlıklarına başlandı. Uygun kredili konut kampanyasının haberini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. İkinci el konutlar için kampanya haberinin duyurulmasından sonra vatandaşlar hangi kredi faizinin uygulanacağını merak ediyor. İşte haberin ayrıntıları...

SIFIR KONUTTA KREDİLER 16 OCAK'TAN İTİBAREN KULLANILABİLECEK

Ev sahibi olma hayali kuranlardan talep yağdı, hükümet kayıtsız kalamadı. Sıfır konutlara uygun şartlı krediden sonra ikinci el konutlar için de çalışma başlatıldı. Orta gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 0,69 faizli 180 ay vadeli açıklanan kredi 16 Ocak itibarıyla kullanılabilecek.

İŞTE İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN MASADAKİ FAİZ ORANLARI

ATV Haber'in haberine göre beklentiler benzer bir projenin ikinci el konutlar için de açıklanması yönündeydi. Beklenen açıklama nihayet geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati daha uygun kredi faizli bir kredinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Nebati ikinci el konutlar için sıfır konutlara uygulanan faiz oranının olmayacağını açıkladı beklenti 0,79, 0,89 ve 0,99 yönünde. Bankalar şu an için 1,24 faiz ve 120 ay vade sağlıyor. 1 milyon 500 bin TL değerindeki konutun bu şartlarda 120 ay vade ile satın alınması durumda aylık ödemesi 24 bin 643 TL. 0,79 ile aylık ödeme miktarı aylık 19 bin 393 TL oluyor, aradaki fark 5 bin 250 TL. 0,89'da aylık ödeme 20 bin 392 TL, 0,99'da ise aylık ödeme 21 bin 417 TL oluyor.

