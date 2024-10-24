FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

24.10.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, dün TUSAŞ'a yapılan saldırı karşısında teröre tepkilerini dile getiriyor. Uluslararası ajanslar da bu saldırıyı manşetlerine taşıdı. PKK'lı teröristler saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Emniyet güçleriyle çatışan teröristlerden biri kendisini patlattı. Saldırganların üzerinden çok sayıda mühimmat çıktı.

'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

Yıllar boyu halkların egemenliği yalanıyla teröre eleman toplayan PKK, defalarca bebekleri, çocukları, anneleri, babaları, öğretmenleri, polisleri öldürdü! Bu terör organizasyonu eylemlerine devam ederken Türkiye dün akşam 5 şehit verdi.

EMEKÇİ TAKSİCİYİ SIRTINDAN VURUP BAGAJA ATTILAR

Eşinin göndermiş olduğu çiçeği almak için kurumun önüne çıkan Zahide Güçlü, teröristler tarafından şehit edildi. Öte yandan Ankara'da taksicilik yapan Murat Arslan da kendilerine sevgili süsü veren PKK'lıların silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Taksici Murat Arslan'ı sırtından vurarak öldüren teröristler, Arslan'ın cansız bedenini de aracın bagajına attılar. Buradan TUSAŞ'a hareket eden teröristler 3 kişi araçtan inerek eylemlerini gerçekleştirdi. Tüm güvenlik güçleri teyakkuza geçerek teröristlerin nereden Ankara'ya geldiklerini araştırıyor.

SEVGİLİ ROLÜ YAPTILAR

Yapılan araştırmalarda eylemcilerin PKK'lı olduğu tespit edildi. Taksi durağına el ele gelen teröristler sevgili rolü yaptı.

Murat Arslan...

as

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN

2017 yılında PKK'nın Kozluk Belediye Başkanı'na saldırısı sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu şehit oldu.

cascas

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ

Yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketine dönerken PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Yılmaz'ın naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

nec

ŞEHİT ARZU ÖZSOY

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında 15 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

ARZA

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk Ankara TUSAŞ
En Çok Okunan Haberler
Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

'Satamazsın' dediler! Almanya, Fransa, İngiltere'ye bile satıyor

'Satamazsın' dediler! Almanya, Fransa, İngiltere'ye bile satıyor

Vatandaşlar dikkat! Teklif TBMM'de kabul edildi, yasalaştı: 30 gün içinde cayma hakkı

Vatandaşlar dikkat! Teklif TBMM'de kabul edildi, yasalaştı: 30 gün içinde cayma hakkı

Altın bu sene yatırımcısına yüzde 52 kazanç sağladı!

Altın bu sene yatırımcısına yüzde 52 kazanç sağladı!

MHP'den yeni yasa teklifi! Hedef doğum artış hızını yükseltmek

MHP'den yeni yasa teklifi! Hedef doğum artış hızını yükseltmek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.