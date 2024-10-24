'Halkların egemenliği' yalanıyla eleman toplayan, senelerdir bebek, çocuk, anne, öğretmen demeden öldüren PKK şimdi de emekçi taksiciyi sırtından vurarak katletti!

Yıllar boyu halkların egemenliği yalanıyla teröre eleman toplayan PKK, defalarca bebekleri, çocukları, anneleri, babaları, öğretmenleri, polisleri öldürdü! Bu terör organizasyonu eylemlerine devam ederken Türkiye dün akşam 5 şehit verdi.

EMEKÇİ TAKSİCİYİ SIRTINDAN VURUP BAGAJA ATTILAR

Eşinin göndermiş olduğu çiçeği almak için kurumun önüne çıkan Zahide Güçlü, teröristler tarafından şehit edildi. Öte yandan Ankara'da taksicilik yapan Murat Arslan da kendilerine sevgili süsü veren PKK'lıların silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Taksici Murat Arslan'ı sırtından vurarak öldüren teröristler, Arslan'ın cansız bedenini de aracın bagajına attılar. Buradan TUSAŞ'a hareket eden teröristler 3 kişi araçtan inerek eylemlerini gerçekleştirdi. Tüm güvenlik güçleri teyakkuza geçerek teröristlerin nereden Ankara'ya geldiklerini araştırıyor.

SEVGİLİ ROLÜ YAPTILAR

Yapılan araştırmalarda eylemcilerin PKK'lı olduğu tespit edildi. Taksi durağına el ele gelen teröristler sevgili rolü yaptı.

Murat Arslan...

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN

2017 yılında PKK'nın Kozluk Belediye Başkanı'na saldırısı sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu şehit oldu.

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ

Yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketine dönerken PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Yılmaz'ın naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

ŞEHİT ARZU ÖZSOY

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında 15 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.