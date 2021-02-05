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Hamside av yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 15:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamside uygulanan av yasağının biteceği tarihi duyurdu.

Hamside av yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu

Bakan Pakdemirli, "Hamsi avcılığında kısıtlama 7 Şubat 01.00’den itibaren sona erecek. Ek Tedbirlerle avcılık başlayacak" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki ya hamsi yerken haberi okuman ?
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