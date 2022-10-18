FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hamsinin ‘tanesi 3 TL’ iddiası ortalığı karıştırdı! Fiyatlar cep yakıyor…

Hamsinin ‘tanesi 3 TL’ iddiası ortalığı karıştırdı! Fiyatlar cep yakıyor…

18.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamsi sezonu öyle bir fiyatla açtı ki inanması güç olsa da neredeyse tane ile satılmaya başlandı. Balıkçılar şu anda hamsinin kilosunun 80 ile 100 TL arasında değiştiğini belirtiyor. Ancak sosyal medyada hamsinin tane ile satıldığı tanesinin de 3 TL olduğu görülen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

Hamsinin ‘tanesi 3 TL’ iddiası ortalığı karıştırdı! Fiyatlar cep yakıyor…

Hamsi bu yıl sezonu rekorla açtı. Şu günlerde balıkçılar çarşısında hamsinin fiyatı 80-100 lira arasında değişiyor. Ancak sosyal medyada yayılan bir görüntü dikkat çekti. Sosyal medyada balıkçı tezgahında çekildiği anlaşılan bir fotoğrafta hamsinin tane ile satıldığı ve tanesinin de 3 TL olduğu iddia edilmişti.

Balıkçılar çarşısında ise durum bu kadar kötü olmasa da hamsinin kilosu 80 ila 100 lira arasında değişiyor. Ancak 80 TL’den satılan hamsinin bir kilosunda yaklaşık 90 tane hamsi olduğu ve tanesinin de 1 liradan bile fazla olduğu ortaya çıktı. Tanesi 3 TL’den satılan hamsinin de kilosunun yaklaşık 270 TL’ye geldiği belirtildi.

2

Tezgahın en kelepir balığı olarak bilinen hamsinin bu şekilde satılması sonrasında sosyal medyada da çok sayıda yorum geldi. Balıkçılarda hamsinin taneyle satılması üzerine fiyatların pahalı olduğunu kabul ederek “Her yerde hamsinin tanesi 3 TL biz de 1 TL, 10 tane 10 lira, 100 tane 100 lira hadi bakayım” diyerek tezgahlarda müşteri beklemeye başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı
'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer''Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'
Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecekCumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek
Anahtar Kelimeler:
hamsi haberler tane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Merkez'den döviz kararı: Yüzde 5...

Merkez'den döviz kararı: Yüzde 5...

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Dikkatlerden kaçmadı... Yapılan iki açıklama asgari ücrette o ihtimali güçlendirdi! İşte kulislerde konuşulan rakam…

Dikkatlerden kaçmadı... Yapılan iki açıklama asgari ücrette o ihtimali güçlendirdi! İşte kulislerde konuşulan rakam…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.