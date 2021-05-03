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Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir? Hane başı 1100 TL pandemi desteği!

03.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının 1 sene aradan sonra tekrar verilmesi ile beraber birçok vatandaş hane başına verilen 1100 lira pandemi desteğinin başvuru şartlarını merak etmeye başladı. Yardım başvurusu için yeni koşullar ortaya çıktı. Geçen yıl 1000 TL olarak verilen sosyal yardım desteği bu sene ise 1100 TL olarak verilmeye devam edecek. İhtiyaç sahipleri e-devletten başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. Peki, hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar...

Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir? Hane başı 1100 TL pandemi desteği!

1100 TL pandemi destek ödemeleri özellikle koronavirüsten olumsuz etkilenen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pandemi döneminde ödenen sosyal destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL olarak ödemesi yapılan yardım desteklerinin 1100 TL'ye yükseltildiğini söyledi. Bu yükseltme üzerine destek başvuruları için gereken şartlar araştırmaya başlandı. Pandemi destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor ve destek sonuçları yine e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

HANE BAŞI 1100 TL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar ise nakdi destekten yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

HANE BAŞI 1100 TL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası desteğinde bulunuyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanıyor.

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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