Hane başı 1100 TL başvuru şartları nedir? Hane başı 1100 TL pandemi desteği!

1100 TL pandemi destek ödemeleri özellikle koronavirüsten olumsuz etkilenen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pandemi döneminde ödenen sosyal destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL olarak ödemesi yapılan yardım desteklerinin 1100 TL'ye yükseltildiğini söyledi. Bu yükseltme üzerine destek başvuruları için gereken şartlar araştırmaya başlandı. Pandemi destek başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor ve destek sonuçları yine e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

HANE BAŞI 1100 TL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır: