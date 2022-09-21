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Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 en yüksek emekli maaşı promosyonu ne kadar?

21.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların emekli promosyon kampanyaları ve son başvuru tarihleri bir çok emekli vatandaş tarafından merak konusu oldu. Temmuz ayında zamlı maaşların yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girmiş oldu. Peki emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Bankaların güncel emekli promosyon miktarları ne kadar? En yüksek emekli maaşı promosyonu ne kadar? İşte 2022 emekli promosyonlarının detayları...

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 en yüksek emekli maaşı promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon ücretleri ve en yüksek emkli promosyon veren banka merak konusu oldu. Bir çok emekli vatandaş emekli aylığı almak istedikleri bankalara başvurarak emekli promosyonundan faydalanabiliyorlar. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödemesi yapıyor? İşte emekli promosyonları hakkında detaylar...

emekli dede banka

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

Kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

deniz bank png

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında bu kampanya geçerli olacak.

yapı kredi bankası

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bir yakınını davet edene ise 250 lira ödül veriliyor.

Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

garanti-bankasi-logo

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

iş bankası logo

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL’ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

türkiye finans

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

şekerbank

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

halkbank

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

vakıfbank

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1500 TL ve altı emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

ziraat bankası

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

kuveyt türk bankası

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon öemekte. En az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

akbankk

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

ıng bankkk

TEB BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

teb bankası

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL veriyor.

QNB Finansbank açıklamasına göe, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor.

Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerlidir.

finans bank

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emekli maaşı emekli promosyon
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