Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020? Emekliye promosyon veren bankalar!

Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alan emekliler; hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusunu sormaya başladı. Özellikle emekliye en çok promosyon veren bankalar merak ediliyor. Emekliye promosyon veren bankalar 3 senelik taahhüt süresi dolan vatandaşlar ve yeni emekli aylığı bağlanan vatandaşlar için promosyon banka kampanyalarını duyuruyor.
Banka promosyonu emekliler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle hangi banka ne kadar promosyon verecek konusunda büyük bir rekabet yaşanıyor. Peki, emekli maaşına hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…
Emekli promosyon veren bankalar arasında bulunan Akbank; emeklilere 500 TL, 625 TL ve 750 TL şeklinde promosyon veriyor. Banka promosyonları emekli maaşları ile doğru orantılı oluyor. Bu nedenle yüksek emekli maaşı alanlar ile düşük emekli maaşı alanlara aynı tutarda promosyon verilmiyor. Promosyon bankalar 2020 yılının en önemli konularından bir tanesi. Bu nedenle bazı bankalar rekabetçi rakamlarla emeklilerin karşısına çıkıyor.
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor 2020 araştırmasında Denizbank ise 675 TL, 850 TL ve 1.000 TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda emekli yakınını yönlendiren kişiler için de her emekli için 100 TL ödeme gerçekleştiriyor. Fibabanka ise 500 TL, 625 TL ve 750 TL ödeme yapıyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor emekliler için konusunda Garanti BBVA da dikkat çekici bir kampanya gerçekleştiriyor. 750 TL, 875 TL ve 1.000 TL veren banka, dijital kanallardan başvuranlar için maaşlarına göre 50 TL, 125 TL ve 200 TL yüklemesi yapıyor.
Halkbank ise 500 TL, 625 TL ve 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor emekliye konusunda ING de önemli kampanyalar sunuyor. 750 TL’ye varan promosyonların yanı sıra 750 TL harcama gerçekleştirilen her bir ay için banka emeklilere 50 TL veriyor. Bu sayede emekli vatandaşların 3 sene içerisinde 2.550 TL’ye varan promosyon alması mümkün hale geliyor.
İş Bankası 750 TL, 875 TL ve 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Şekerbank ise 500 TL, 625 TL ve 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. 2 ödeme talimatına 150 TL, emekli bir yakınını getirenlere kişi başı 150 TL ve 1.000 TL alışverişe de 200 TL bonus imkanı sunuyor. Vakıfbank ve Ziraat Bankası da 500 TL, 625 TL ve 750 TL şeklinde promosyon ödemesi yapıyor. Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor konusu tüm emekliler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşların emekli maaşlarını taşıma ve promosyon kampanyalarını öğrenmeleri için bankalar ile iletişime geçmeleri gerekiyor.
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