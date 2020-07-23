Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020? Emekliye promosyon veren bankalar!

Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alan emekliler; hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusunu sormaya başladı. Özellikle emekliye en çok promosyon veren bankalar merak ediliyor. Emekliye promosyon veren bankalar 3 senelik taahhüt süresi dolan vatandaşlar ve yeni emekli aylığı bağlanan vatandaşlar için promosyon banka kampanyalarını duyuruyor.

Banka promosyonu emekliler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle hangi banka ne kadar promosyon verecek konusunda büyük bir rekabet yaşanıyor. Peki, emekli maaşına hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020?

Emekli promosyon veren bankalar arasında bulunan Akbank; emeklilere 500 TL, 625 TL ve 750 TL şeklinde promosyon veriyor. Banka promosyonları emekli maaşları ile doğru orantılı oluyor. Bu nedenle yüksek emekli maaşı alanlar ile düşük emekli maaşı alanlara aynı tutarda promosyon verilmiyor. Promosyon bankalar 2020 yılının en önemli konularından bir tanesi. Bu nedenle bazı bankalar rekabetçi rakamlarla emeklilerin karşısına çıkıyor.