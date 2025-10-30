FİNANS

Harç düzenlemesi Meclis'te! Tepkiler geldi 'Geri alınsın' Kepenk indirme riskleri var

TBMM'ye sunulan yeni vergi düzenlenmesine göre bazı mesleklere yıllık harçlar gelecek. Buna göre, emlak danışmanlarına büyükşehirlerde 40 bin TL; diğer şehirlerde ise 20 bin TL harç ödemesi yapması gerekecek. Ancak, emlak danışmanları harç dolayısıyla küçük esnafın kepenk indirebileceğini ifade ediyor. Bunun nedeni olarak ise diğer masraf kalemlerinin fazla olması olarak açıklanıyor.

Ezgi Sivritepe

Yeni vergi düzenlemesi ile pek çok düzenlemenin kapısı da aralanıyor. Özellikle bazı meslek gruplarına yıllık harç düzenlemesinin gelmesi dikkat çekiyor. Kuaför, doktor, kuyumcu gibi özel sektörde kendi işletmesi olan pek çok meslek grubu her yıl belirlenen miktarlara göre yıllık harç ödeyecek.

İPTALİNİ İSTİYORLAR

Emlak sektörü ise yıllık harç uygulamasının küçük esnafı zor durumda bırakabileceğini dile getiriyor. Özellikle büyükşehirlerde 40 bin TL’ye kadar çıkabilecek yıllık harçların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini durdurma noktasına getireceğinin de altını çizen sektör temsilcileri, düzenlemenin iptal edilmesini istedi.
Emlak danışmanları, diğer gider kalemlerinin fazla olmasına da dikkat çekiyor. Buan göre, mesleki eğitim belgeleri, seviye yeterlilik belgeleri, 5 yılda bir belge yenileme harçları, ilan portallarına yapılan yıllık ödemeler, satılamayan taşınmazların reklam ve pazarlama giderleri, her düzenlenen faturada KDV ve gelir vergisi ödeniyor.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Evine ekmek götürmek için mücadele eden binlerce emlak danışmanımız var. Amacımız, bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini sağlamak ve adil bir çözüm için zemin oluşturmak" dedi.
"SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

Vergilerini hakkıyla ödediklerini kaydeden Akçam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz vergiyle değil, hizmet kalitesiyle yarışmak istiyoruz. Şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir konut piyasası için çalışıyoruz. Ancak, vergi yükü altında ezilmemek için sesimizi duyurmak zorundayız. Emlak danışmanları yalnızca ev değil; umut, güven ve yaşam alanı sunar. Bu mesleğin yaşaması, şehirlerin yaşaması demektir”

Akçam, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Devletimiz her zaman işini iyi yapanın yanında olmuştur. Emlak danışmanlarının da bu sınıfta yer aldığına yürekten inanıyoruz. Bu meslek dürüstlükle, emekle ve topluma katkı sağlayarak yürütülüyor. Süreci takip etmeye ve sektörümüzü savunmaya devam edeceğiz” dedi.
KONU MECLİS'E DE TAŞINACAK

Düzenleme ile ilgili Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmak üzere kapsamlı bir dosya hazırladıkları öğrenildi. Akçam, hazırladıkları dosyada, yıllık harç uygulamasının sektöre etkileri, mevcut vergi yükleri, belge ve hizmet giderleri gibi kalemlerin detaylı biçimde ele alınacağını da aktardı.
DÜZENLEME İPTAL EDİLMELİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, şunları söyledi:

"Emlak ofisleri için 20 bin TL yıllık vergi isteniyor ve bu torba yasanın da içine kondu. Büyükşehirlerde bu rakam çarpı 2 şeklinde. Esnaf odalarına, ticaret odalarına, eğitimlere, satışlar için faturalara ödeme yapıyoruz. Mesleğimiz kaçak değil, kayıtlı bir meslek kolu. Konuyla ilgili yetkililere yazılar gönderdik ve bu ek ödemenin geri alınmasını istiyoruz."
Bu durumun bireysel esnaf olan pek çok emlakçının kepenk indirmesine ve mesleği bırakmasına neden olabileceğinin de altını çizen Taylan, bu durumun konut fiyatlarını pek etkilemeyeceğini söyleyerek açıklamalarını noktaladı.

Kaynak: HaberGlobal

Anahtar Kelimeler:
Emlakçı harç meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
