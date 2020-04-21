Hasta olup rapor alanlar dikkat! Raporlu günler için devlet maaş desteği veriyor...

Devlet hamilelik, iş kazaları ve hastalıklar nedeniyle çalışamayacak durumda olan kişilere SGK'dan iş göremezlik ödeneği hakkı veriyor. Bazı çevreler tarafından bu ödeneğe rapor parası da deniliyor. Bu ödenek sayesinde maaş alamayan kişilerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor. İş göremezlik parası alabilmek için kişinin başvurudan 1 yıl öncesinde en az 90 gün kadar sigorta primini ödemiş olması gerekiyor. SGK tarafından iş göremezlik parası almaya hak kazanan kişiler, PTT şubeleri kanalıyla ödeneği alabiliyor.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Halk arasında rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödeneği alabilmek için kişinin hamile kalması, iş kazasına uğraması veya çalışamayacak durumda olması gerekiyor. Söz konusu durumlardan birini tecrübe eden kişi maaşını işvereninden değil, SGK'dan alıyor. İş göremezlik parasının 2 günden fazla süreli raporlu olunan durumlar için geçerli olduğunu bilmekte yarar var.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Öncelikle sağlık kuruluşundan aldığınız raporu işverene ulaştırmanız gerekir. Bu hususta hızlı olmakta yarar var. Aksi halde 5 günlük e-rapor süresi zaman aşımına uğrayabilir.

Aldığınız raporun SGK'ya bildirilmesi gerekli.

SGK'nın incelediği rapora onay vermesi gerekli. Onay geldiğinde PTT şubesine giderek paranızı alabilirsiniz veya e-Devlet sisteminde bulunan hesabınıza SGK ödemenizin yattığını görebilirsiniz.