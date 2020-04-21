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Hasta olup rapor alanlar dikkat! Raporlu günler için devlet maaş desteği veriyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Geçirilen bir hastalık, hamilelik ya da yaşanan iş kazası sebebiyle SGK vatandaşlara iş göremezlik ödeneği alma hakkı sunuyor. Bu gibi talihsizlikler ile karşılaşan kişiler 4A ve 4B iş göremezlik ödeneği başvurusunda bulunarak rapor parası adı altında bir ödenekten yararlanıyor. SGK'nın verdiği iş göremezlik parası ve kapsamıyla ilgili bilgilendirici yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Hasta olup rapor alanlar dikkat! Raporlu günler için devlet maaş desteği veriyor...

Devlet hamilelik, iş kazaları ve hastalıklar nedeniyle çalışamayacak durumda olan kişilere SGK'dan iş göremezlik ödeneği hakkı veriyor. Bazı çevreler tarafından bu ödeneğe rapor parası da deniliyor. Bu ödenek sayesinde maaş alamayan kişilerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor. İş göremezlik parası alabilmek için kişinin başvurudan 1 yıl öncesinde en az 90 gün kadar sigorta primini ödemiş olması gerekiyor. SGK tarafından iş göremezlik parası almaya hak kazanan kişiler, PTT şubeleri kanalıyla ödeneği alabiliyor.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Halk arasında rapor parası olarak da bilinen iş göremezlik ödeneği alabilmek için kişinin hamile kalması, iş kazasına uğraması veya çalışamayacak durumda olması gerekiyor. Söz konusu durumlardan birini tecrübe eden kişi maaşını işvereninden değil, SGK'dan alıyor. İş göremezlik parasının 2 günden fazla süreli raporlu olunan durumlar için geçerli olduğunu bilmekte yarar var.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Öncelikle sağlık kuruluşundan aldığınız raporu işverene ulaştırmanız gerekir. Bu hususta hızlı olmakta yarar var. Aksi halde 5 günlük e-rapor süresi zaman aşımına uğrayabilir.
Aldığınız raporun SGK'ya bildirilmesi gerekli.
SGK'nın incelediği rapora onay vermesi gerekli. Onay geldiğinde PTT şubesine giderek paranızı alabilirsiniz veya e-Devlet sisteminde bulunan hesabınıza SGK ödemenizin yattığını görebilirsiniz.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMEK İÇİN YASAL ŞARTLAR NELER?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundan açıklanan esaslara göre kişinin söz konusu ödenekten yararlanabilmesi için şu koşullara sahip olması gerekiyor:

Meslek hastalığı, gebelik veya iş kazası sebebiyle iş yapamaz hale gelinmesi.
İş yapamaz halin SGK tarafından yetkilendirilen doktor ve sağlık kurulu tarafından raporlandırılmış olması.
Köy ve mahalle muhtarlarının iş göremezlik parası alabilmesi için hiçbir prim borcunun olmaması ve yatarak tedavi görüyor olması. (Köy ve mahalle muhtarlarından gebelik sebebiyle iş göremezlik parası almak isteyenler yatarak tedavi görme koşulundan muaf tutuluyor.)
İş göremezlik parasının alınabilmesi için hastalık veya gebeliğin başladığı iş göremezlik halinden önceki yıl içerisinde 90 günlük kısa vadeli prim ödemesinin SGK'ya bildirilmiş olması.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 4. maddesi kapsamında olan muhtarlar, gelir vergisi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf tutulan esnaf ve sanatkarlar, tarım işçileri gebelik nedeniyle iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için gebelikten önceki yılda en az 90 gün kadar sigorta primi bildirmiş olmalı.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TUTARI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

İlgili kanun maddesinde belirtilen hükümleri karşılayan kişiler iş göremezlik parası talep etme hakkına sahip oluyor. Kişinin SGK'dan ne kadar ödeme alacağının hesaplanması ise şu şekilde yapılıyor:

Öncelikle kişinin çalışırken kazandığı son 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü belirlenir.
Sonrasında 3 aylık brüt gelirle 3 aylık prim günü birbirine bölünür.
Elde edilen rakamsal değer ile kişinin iş göremez halde olduğu gün sayısı çarpılır. Burada esas alınan raporlu olunan günlerdir.
Raporlu gün sayısından ilk 2 günün hariç tutulması gerektiği de unutulmamalı. Bunun nedeni ise 2 günlük iş göremezlik raporlarının iş veren tarafından maaştan kesilemeyecek olması.

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Anahtar Kelimeler:
SGK, rapor,

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