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Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 15:44
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Hastane randevularındaki sorunlar için harekete geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Tedbirler kademeli olarak hayata geçirilecek.

Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama

Devlet hastanelerinde bir süredir devam eden randevu sorunun çözümü için yeni tedbirler geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını belirtti.

İPTAL EDİLMEYEN RANDEVULARDA 15 GÜN DETAYI

Randevu sorununa karşı hem vatandaşları hem de hekimleri memnun edecek bir çözüm oluşturduklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda, gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak. Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız."

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Sağlık Bakanı hastane randevu
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