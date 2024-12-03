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Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Hastaları da çalışanları da etkileyecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 14:57
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Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak Hastane Koordinasyon Kurulları, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Hastaları da çalışanları da etkileyecek

Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak! Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlığa bağlı, ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

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KURUL, İCRAİ KARARLAR ALABİLECEK

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek.

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SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE YETKİLİ OLACAK

Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

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Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

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TAKİP, KONTROL VE DENETLEME BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı hastane
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