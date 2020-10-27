Hatalı basılan 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor

Bafra'da kasapta çalışan Berkan Sevinç, arkadaşı tarafından bozulması istenilen 100 TL'yi kasada para olmadığı için kendisi bozdu. Daha sonra 100 TL'de bir sıfırın eksik olduğunu fark eden Sevinç, bankaya götürdüğü paranın hatalı fakat orijinal olduğunu öğrendi. Hatalı para hakkında internetten araştırma yapan Sevinç, koleksiyoncular tarafından satın alındığını öğrendi. 100 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkaran Sevinç, eğer satabilirse kazandığı parayla hayalini kurduğu üniversite eğitiminin masrafını karşılamak için kullanacak.

'KASADA PARA OLMAYINCA CEBİMDEN BOZDUM'

Kasapta çalıştığı sırada arkadaşının, getirdiği 100 TL'yi bozmasını rica ettiğini söyleyen Sevinç, "Dükkanın kasasında 100 TL'yi bozabilecek pozuk para olmadığını görünce cebimden bozdum. Daha sonra parayı kontrol ederken 100'ün bir sıfırının eksik olduğunu fark ettim. Acaba sahte mi, diye düşünerek bankaya kontrol ettirdiğimde, paranın orijinal ama hatalı olduğunu öğrendim. Sonra internetten yaptığım araştırmada bu paraların alıcısının olduğunu ve büyük paralar ettiğini öğrendim" dedi.