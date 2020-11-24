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Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yusuf Atmaca (21), hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti.

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İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı.

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Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.

KAYNAK:DHA


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
az istemişsin 100 bin vereyim
zor koçum zor.hayallere kapılmayın.çok fazla hatalı basım para var.250 tl ye satarsan sevin.
o 5 tl eder ancak ne firsatci oldu insanimiz
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