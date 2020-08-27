FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Antalya'da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce (30), elinde bulunan hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye satacağını söyledi.

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satacak

Giderleri için bankamatikten para çeken Deniz İnce, paraları sayarken içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

hatali-basim-50-tlye-bin-kati-fiyat-bicti_2066_dhaphoto2

Hatalı basım paranın bankamatikten para çektiği sırada eline geçtiğini kaydeden Deniz İnce, “Paraları sayarken birden dikkatimi çekti. İlk başta sahte olduğunu düşündüm. İlk işim parayı para sayma makinesinden geçirmek oldu. Ondan sıkıntısız bir şekilde geçti. Para kalemiyle de çizdim, orada da bir sorun olmadı. Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.

KAYNAK:DHA

hatali-basim-50-tlye-bin-kati-fiyat-bicti_2066_dhaphoto3

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Brent petrolün varil fiyatı arttı!Brent petrolün varil fiyatı arttı!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
İkinci el araçta yeni sistem! Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
Bakan açıkladı! 2 aya kadar müjde gelebilir
Bakan açıkladı! 2 aya kadar müjde gelebilir
Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrolün dolar fiyatı!
Brent petrolün varil fiyatı arttı!
Bitcoin düşüşte! Bitcoin ne kadar oldu? 27 Ağustos 2020 Perşembe anlık ve canlı bitcoin fiyatları!
Bitcoin düşüşe geçti!
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (27 Ağustos 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüşün gramı ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Gram altın son durum! Bir Cumhuriyet altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması: 320 milyardan fazla rezerv var
Bakan açıkladı! 2 aya kadar müjde gelebilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.