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Hatay Büyükşehir topraksız tarımdan ilk ürünlerini hasat etti

04.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Çin-Avrupa Yenilikçi Yeşil ve Akıllı Şehirler (SİEUGreen) projesi kapsamında oluşturulan topraksız tarım ve sucul yetiştiricilik sistemlerindeki ilk ürünler yetişti.

Hatay Büyükşehir topraksız tarımdan ilk ürünlerini hasat etti

Kentteki tarımsal üretimi arttırmak ve üreticinin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları meyvelerini vermeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, mayıs ayı içinde tanıtımını yaptığı sistemi yerinde inceledi.

"ZAMAN KAZANDIRDI"

Yetiştirilen ürünler ve sistemin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Savaş, yetişen bazı ürünleri hasat etti. Başkan Savaş, “Hem süs bitkilerimiz hem de çeşitli yeşilliklerimizi yaklaşık 20 gün önce ektik. Bu ürünler 20 günde toplanacak duruma geldi. Sürecin tamamında başarılı olduk. Normal şartlardan 3’te 1 daha kısa sürede ürettiğimiz bu ürünler bize hem zaman kazandırdı hem de hastalıksız bitki ve çiçeklere sahip olmamızı sağladı” dedi.

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Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Savaş, "Tatlı su tanklarında yer alan balıkların gübreleri sirkülasyon ile sisteme aktarılıyor ve üretim sağlanıyor. Ürünler, bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi birçok mikroorganizmadan steril şekilde organik olarak üretiliyor” ifadelerini kullandı.

400 KADIN İSTİHDAM EDİLECEK

Sistemi kent geneline yaymayı amaçladıklarını söyleyen Savaş, şunları kaydetti:
“Bu sistemi şehrin geneline yayarak kırsal bölgedeki vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Temmuz ayı içerisinde, 1 aylık zaman diliminde, 400 dezavantajlı kadınımıza bu sistemi öğreteceğiz. Bu 400 kadının 200’ü Hataylı hemşehrimiz, 200’ü Suriye’den gelen misafirler olacak. İnşallah kadınlarımız bu sistemi öğrenir ve hem kendi ekonomilerine hem de şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlarlar” dedi.

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Başarılı sonuç elde ettikleri bu sisteme devam edeceklerini de belirten Savaş, kırsal kalkınma projelerini sürdürüp Hataylı üreticilere katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Lütfü Savaş, aquaponik sistemle üretilen bazı ürünlerin hasadını yaptı. Hatay’da çok fazla üretilmeyen kara fesleğenin, kıvırcık marulun hasadını yapan Savaş, ürünlerin sosyal marketlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hatay
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