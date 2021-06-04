Hatay Büyükşehir topraksız tarımdan ilk ürünlerini hasat etti

Kentteki tarımsal üretimi arttırmak ve üreticinin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları meyvelerini vermeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, mayıs ayı içinde tanıtımını yaptığı sistemi yerinde inceledi.

"ZAMAN KAZANDIRDI"

Yetiştirilen ürünler ve sistemin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Savaş, yetişen bazı ürünleri hasat etti. Başkan Savaş, “Hem süs bitkilerimiz hem de çeşitli yeşilliklerimizi yaklaşık 20 gün önce ektik. Bu ürünler 20 günde toplanacak duruma geldi. Sürecin tamamında başarılı olduk. Normal şartlardan 3’te 1 daha kısa sürede ürettiğimiz bu ürünler bize hem zaman kazandırdı hem de hastalıksız bitki ve çiçeklere sahip olmamızı sağladı” dedi.

Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Savaş, "Tatlı su tanklarında yer alan balıkların gübreleri sirkülasyon ile sisteme aktarılıyor ve üretim sağlanıyor. Ürünler, bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi birçok mikroorganizmadan steril şekilde organik olarak üretiliyor” ifadelerini kullandı.