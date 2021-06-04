Bu proje köye dönüşü başlattı!

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman’ın girişimleri ile işsiz kalan ihtiyaç sahibi 6 aile koyun projesi ile köylerine geri döndü. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi her aileye 15 koyun ve bir koç verildi. Hasbeyler köyüne halen 4 aile koyun ve keçi olmak üzere toplamda 2 bine yakın küçükbaş hayvana bakıyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ile gerçekleşen proje hakkında bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Duman yaptığı açıklamada, “Hasbeyler Köyü Muhtarlığı için proje hazırlamıştık, uzun zamandır çalışıyoruz. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ve teşvikleri ile şartlara uyan köyümüzden 6 arkadaşa koyun projesi hazırlamıştık.

Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hasbeyler Köyü Muhtarlığı ortak bir proje hazırlandı. Bugün koyunları seçmeye geldik. Hayvanlarımızı seçtik, kamyonlara yükleyerek götüreceğiz. Köyümüzün, bölgemizin ve Türkiye’nin üretim ile kalkınacağını tüketim toplum olmaktan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden köyde hayvancılığı, tarımı ve üretimi muhtarlık olarak destekliyoruz.