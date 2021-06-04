FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Bu proje köye dönüşü başlattı!

Bu proje köye dönüşü başlattı!

04.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bölgenin en fazla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı Hasbeyler köyünde 6 ihtiyaç sahibi aile koyun projesi ile köyüne geri döndü.

Bu proje köye dönüşü başlattı!

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman’ın girişimleri ile işsiz kalan ihtiyaç sahibi 6 aile koyun projesi ile köylerine geri döndü. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi her aileye 15 koyun ve bir koç verildi. Hasbeyler köyüne halen 4 aile koyun ve keçi olmak üzere toplamda 2 bine yakın küçükbaş hayvana bakıyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ile gerçekleşen proje hakkında bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Duman yaptığı açıklamada, “Hasbeyler Köyü Muhtarlığı için proje hazırlamıştık, uzun zamandır çalışıyoruz. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’nun destekleri ve teşvikleri ile şartlara uyan köyümüzden 6 arkadaşa koyun projesi hazırlamıştık.

AW336944_01

Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hasbeyler Köyü Muhtarlığı ortak bir proje hazırlandı. Bugün koyunları seçmeye geldik. Hayvanlarımızı seçtik, kamyonlara yükleyerek götüreceğiz. Köyümüzün, bölgemizin ve Türkiye’nin üretim ile kalkınacağını tüketim toplum olmaktan çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden köyde hayvancılığı, tarımı ve üretimi muhtarlık olarak destekliyoruz.

AW336944_02

Karadeniz Ereğli ve bölgesinde en büyük sürü bizim köyümüzde, bunun yanında yeni üretici arkadaşları kazandırarak bu sayıyı daha da fazlalaştırdık. Belki de arkamızda bırakacağımız, yaptığımız projelerden en iyisi olduğunu düşünüyorum. Köylümüze, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu bağlamda bize üretim açısından her türlü desteği esirgemeyen Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na, Karadeniz Ereğli İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın’a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtar Duman hayata geçen proje ile hem ihtiyaç sahibi ailelere geçimlerini sağlayacak bir proje sunmayı, hem de üreterek kalkınmanın örneğini sergilemek olduğunu ifade etti. Duman ayrıca kısa süre içerisinde bölgede en fazla sürüye sahip köy olmak ve küçükbaş hayvancılığın merkezi haline gelmek istediklerini söyledi.
Projeye katılan köy sakinlerinden Erol Altay, Mehmet Gültekin, Emrah Yazgan, Erdal Ergenekon, Ömer Duman ile Ayhan Duman projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'Bitcoin'deki yükseliş Elon Musk'ın 'kalbini kırdı'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testislerEn çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler
120 metrekareyi 3,5 metrekareye sığdırıyorlar!120 metrekareyi 3,5 metrekareye sığdırıyorlar!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.