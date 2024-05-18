Hatay'dan Artvin'e, Türkiye'nin tüm kıyıları için karar! Bakan Özhaseki canlı yayında yeni projeyi ilk kez açıkladı: Ne kadar varsa hepsi yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki deprem bölgesi, kentsel dönüşüm ve sahil şeritlerindeki kaçak yapılarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ayrıca bu yaz "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir harekat başlatacaklarını ve sahillerdeki kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından önemli satır başları şöyle:



"Ülkemizin dört bir köşesi denizlerle kaplı vaziyette. Denize girme bakımından en güzel imkanlara sahibiyiz. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. 555 tane mavi bayraklı plajımız var. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz.

NE KADAR KAÇAK VARSA YIKILACAK

Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz. Sahil şeritlerini tarıyoruz. Denizler halkın projesiyle ne kadar kaçak varsa yıkılacak.

SAHİLLER HALKA AÇILACAK

Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar sahil şeridinde bir tarama yaptırıyorum. Ne kadar kaçaklık varsa, işgal varsa, vatandaşın denize erişimini engelleyecek varsa temizliğe başlıyoruz. Orada halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Orada bir birim kurarak halka açık hale getireceğiz.

HALK PLAJLARI AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da halk plajları açılıyor. Ne kadar talep geldiyse tamamını imzaladım. Kendi Çevre Ajansı bünyemizde bir kuruluşumuz var. Plajları kendimiz işleteceğiz. İnsanlar ne istiyorlarsa yesinler, içsinler, rahat etsinler. Belediyelerle büyük bir sıkıntımız yok. Onlar plajları halk plajı olarak işletiyorlar. Yeni halk plajları açılıyor. Kaçak işletmeye izin yok kendimiz işleteceğiz.





