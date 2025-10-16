FİNANS

Havalar soğudu, kilosu 100 TL'ye kadar düştü! "Vatandaş bolca alıp yesin"

Karabük’te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi bolluğu da arttı. Karadeniz'de bolca avlanan hamsi Karabük'teki tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor. Balıkçı Serhat Kılıç, dün itibariyle denizlerde bol hamsi avcılığı yaşandığını belirterek, "Bu da tezgahlara yansıdı. Vatandaş bolca alıp yesin. Kilosu 100 TL. Cüzi bir kar koyup satıyoruz. Hamsiler de çok güzel" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte denizlerde hamsi bereketi yaşanıyor. Karabük'teki balık tezgahları bol miktarda hamsiyle dolarken, vatandaşlar da uygun fiyatla taze balık almanın keyfini çıkarıyor.

"VATANDAŞ BOLCA ALIP YESİN"

Balıkçı Serhat Kılıç, dün itibariyle denizlerde bol hamsi avcılığı yaşandığını belirterek, "Bu da tezgahlara yansıdı. Vatandaş bolca alıp yesin. Kilosu 100 TL. Cüzi bir kar koyup satıyoruz. Hamsiler de çok güzel" dedi.

Balıkçı Orhan Kaya ise, Karadeniz'deki hamsi bolluğunun ardından 250 TL'den satılan hamsinin 100 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

