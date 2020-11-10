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Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Yerli hamsinin fiyatı 10 liraya düştü. Balıkçı Mert Kanal, ”Hamsi dün 30 liraydı.

Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin fiyatı düştü: Dün 30 liraydı bugün 10 lira

Hamsinin fiyatı Kasım ayında lezzetini bulması ve bollaşmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kış mevsiminde balık severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı.

Palamutların yavaş yavaş çekilmesi ile balıkçıların ağlarını palamut yerine hamsi almaya başladı. Önceki gün Sinop’ta 30 TL’den satılan hamsi, bugün balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 10 TL’ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balık severler ise tezgahlara akın etti.

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Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Mert Kanal, ”Hamsi dün 30 liraydı. Hamsi Sinop’ta çıktığı zaman otomatikman fiyatı düşüyor. Çünkü nakliyesi olmuyor, işçiliği olmuyor. Bize ucuza geldiği için de biz de ucuza satıyoruz. Bugün yaklaşık 500 kasa civarında hamsi yakaladık. Hamsinin bol olup olmayacağı şu anda tam belli değil bu hafta içinde hamsinin durumuna göre belli olur" dedi.

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Balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatlarının bugünlerde yükselişe geçtiğini söyleyen Kanal, "Palamut bugün uzun zaman sonra tekrar görüldü. Güzel palamutlar var ama fiyatları el yakıyor. Bir palamut şu anda bir kilo 200 gram geliyor. Tuzlamak isteyenler lakerda yapmak isteyenler şu anda tam zamanı, daha sonra muhtemelen bulamayacaklar. Şu anda palamuttun tanesi 45 liradan satılıyor" diye konuştu.

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