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Havale ne zaman hesaba geçer? Havale gün içinde hesaba geçer mi?

18.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte para transferi işlemleri çok daha rahat yapılabilir hale geldi. Bir hesaptan başka bir hesaba hızlı bir şekilde para göndermek isteyenler için, eğer para transferi aynı bankaya ait hesaplar arasında gerçekleşecek ise tercih edilen yöntem havaledir.

Havale ne zaman hesaba geçer? Havale gün içinde hesaba geçer mi?

Havale ile yapılan tüm para işlemleri banka müşterileri açısından zahmetsiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin günün her saati havale yapılması mümkündür. Çoğunlukla TL cinsinden yurt içi hesaplar arasındaki para transferlerinde havale tercih edilmektedir. Havale saatleri ile ilgili detaylar ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

Aynı bankalar arası yapılan tüm havale işlemlerinde gönderilen para karşı tarafın hesabına saniyeler içerisinde geçmektedir. İnternet bankacılığı aracılığıyla haftanın her günü ve her saati havale işlemleri yapılabilmektedir. Havale ile yapılan para transferi işlemlerinde herhangi bir saat kısıtlaması bulunmamaktadır.

Öte yandan banka şubesi aracılığı ile yapılacak havale işlemlerinde bankanın mesai saatleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Havale Gün İçinde Hesaba Geçer mi?

Havale işlemlerinde alıcının ve göndericinin vadesiz hesapları aynı bankada ise gün ve saat fark etmeksizin yapılan tüm para transferleri anında hesaba geçmektedir. Havale aynı bankalar arası olduğu sürece 7/24 yapılabilmektedir. Hesaplara gönderilen tüm ödemeler, bankaların yoğunluğuna göre bazen gecikebilmektedir.

Farklı bankalar arası yapılan para transferi (EFT) işlemlerinde ise bankaların belirli saatleri bulunmaktadır. Bu belirli saatler dışında yapılan havale işlemlerinde gönderilen para bir sonraki iş gününde karşı tarafın hesabına geçmektedir.

Havale ile Para Gönderme Nasıl Yapılır?

Aynı banka içerisinde kayıtlı tüm vadesiz hesaplar arasında hızlı bir şekilde havale işlemleri yapılabilmektedir. Banka havale işlemleri;

  • İnternet,
  • Mobil,
  • Telefon bankacılığı,
  • ATM veya
  • Banka şubelerinden gerçekleştirilmektedir.

Havale işlemlerinde göndericinin hesabında istenilen para tutarı varsa saniyeler içerisinde işlem onaylanır ve para karşı tarafın hesabına aktarılır. Havale yaparak para göndermek için karşı tarafın 26 haneden oluşan iban numarasına veya hesap numarasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Havale ile para gönderme adımları şu şekildedir:

  1. Para transferi bölümünde bulunan havale seçeneği üzerinden alıcının iban veya hesap numarası girilir.
  2. Ardından gönderilecek para tutarı yazılır.
  3. Son olarak da işlemin doğru olup olmadığının teyit edilebilmesi için alıcının ad ve soyadının baş harfleri gösterilir.
  4. Hesabınızda yeterli miktarda para olduğu takdirde havale işleminiz onaylanır ve para alıcının hesabına hızlı bir şekilde geçer.
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