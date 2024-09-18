Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı! 'Eskiden bu paraya taksitle araba alıyordum'

Bazı ürünlerdeki fahiş fiyatlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özellikle havalimanlarındaki restoranların her geçen gün yükselen yemek fiyatları çok konuşuluyor. Son olarak sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bir tavuk dönercinin fiyatlarını tartışmaya başladı. İşte sosyal medyada kullanıcıların yorum yağdırdığı o fiyatlar ve yapılan yorumlar...

1100 TL'YE TAVUK DÖNER

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren bir tavuk dönercinin fiyatları görenlerin tepkisini çekti. Dürüm menü fiyatlarının 1.100 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından fiyatlara çok sayıda eleştiri gelirken bir kullanıcı, "Eskiden bin TL'ye taksitle araba alıyordum, şimdiki hale bak" dedi.

Bir başkası ise "2-3 sene sonra bu fiyatları görünce 'ne kadar ucuzmuş' demeyiz" inşallah yorumunu yaparken bir başkası da havalimanındaki fiyatların neden bu kadar pahalı olduğunu sorguladı.

İŞTE SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YORUMLARI