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  4. Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı! 'Eskiden bu paraya taksitle araba alıyordum'

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı! 'Eskiden bu paraya taksitle araba alıyordum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 14:21
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Sosyal medyada sık sık fahiş gıda fiyatları gündem oluyor ve çok konuşuluyor. Son olarak İstanbul Havalimanı'ndaki bir tavuk dönercinin dürüm menü fiyatlarının 1.100 TL'ye kadar çıkması tepki çekti. Sosyal medyada o fiyatlara yorum yağarken bir sosyal medya kullanıcısı ise "Eskiden bin TL'ye taksitle araba alıyordum" yorumunu yaptı.

Bazı ürünlerdeki fahiş fiyatlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özellikle havalimanlarındaki restoranların her geçen gün yükselen yemek fiyatları çok konuşuluyor. Son olarak sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bir tavuk dönercinin fiyatlarını tartışmaya başladı. İşte sosyal medyada kullanıcıların yorum yağdırdığı o fiyatlar ve yapılan yorumlar...

1100 TL'YE TAVUK DÖNER

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren bir tavuk dönercinin fiyatları görenlerin tepkisini çekti. Dürüm menü fiyatlarının 1.100 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından fiyatlara çok sayıda eleştiri gelirken bir kullanıcı, "Eskiden bin TL'ye taksitle araba alıyordum, şimdiki hale bak" dedi.

Bir başkası ise "2-3 sene sonra bu fiyatları görünce 'ne kadar ucuzmuş' demeyiz" inşallah yorumunu yaparken bir başkası da havalimanındaki fiyatların neden bu kadar pahalı olduğunu sorguladı.

İŞTE SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YORUMLARI

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Anahtar Kelimeler:
döner İstanbul Havalimanı tavuk araba
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