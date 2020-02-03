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Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2002 yılında 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak 2019 yılında yaklaşık 5 milyar liraya yükselttik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerdeki mevcut hayvancılık işletmelerine altyapılarını geliştirmeleri için sağlanacak yüzde 50 hibe desteği uygulamasının 2015'te hayata geçirildiğini anımsattı.

Uygulama çerçevesinde son 5 yılda 11 bin 838 kişiye 311 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, söz konusu ödemelerin de katkısıyla destek verilen 41 ilde toplam 2 bin 75 tesisin faaliyete geçtiğini vurguladı.

Pakdemirli, proje kapsamındaki 41 ilde ahır, ağıl yapımı ve tadilatlarına damızlık boğa, koç ve teke alımları ile gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına hibe desteğinde bulunduklarına dikkati çekerek, geçen yıl ise bu kapsamda 402 kişiye 45,2 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını aktardı.

Hayvancılığa verdikleri desteğin ülke genelinde son 17 yılda üretimi ve kaliteyi yükseltecek şekilde arttığını vurgulayan Pakdemirli, "2002 yılında 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak 2019 yılında yaklaşık 5 milyar liraya yükselttik. 2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödendi." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DAP, gap, hayvancılık desteği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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