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Hazine 5 yıllık tahville 19,9 milyar TL borçlandı

19.03.2024 15:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesiyle 19 milyar 880,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 5 yıllık tahville 19,9 milyar TL borçlandı

Hazinesi Bakanlığı bugün tahvil ihalesi düzenledi. İhalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İHALEDE FAİZ YÜZDE 32 OLDU

İhalede bileşik faiz yüzde 32,62, basit faiz yüzde 30,32 oldu.

Nominal teklifin 18 milyar 938,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 904,9 milyon lira, net satış 8 milyar 880,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 19 milyar 880,6 milyon lira borçlandı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahvil hazine
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