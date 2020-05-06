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Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi.

Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Görüşmeler devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir" açıklamasında bulundu. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar şu şekilde:

Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum

Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir

Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı

G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
alın bu adamı yeter esnaf kan ağlıyor hazineyi yedi bitirdi
sen konuşma allah aşkına konuştukça batıyırsun bizide batırıyorsun
bizi bitirdin be bizi bitirdin ekonomimiz kan revan oldu berat ....
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