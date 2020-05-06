Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Görüşmeler devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir" açıklamasında bulundu. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar şu şekilde:
Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum
Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir
Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı
G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir
Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum
Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede
TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek
2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde
Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor
Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı.
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