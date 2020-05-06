Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Görüşmeler devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir" açıklamasında bulundu. TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar şu şekilde:

Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum

Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir

Ticari emlak için talep toparlanması sosyal mesafe ve ofis organizasyon protokolünde kalıcı değişikliğe bağlı

G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir

Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek

2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde

Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı.

