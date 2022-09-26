FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine Bakanı Nebati’den dikkat çeken 'Erdoğan etkisi' açıklaması! ‘Litaratüre girsin diye söylüyorum’

Hazine Bakanı Nebati’den dikkat çeken 'Erdoğan etkisi' açıklaması! ‘Litaratüre girsin diye söylüyorum’

26.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Küresel gıda fiyatlarında 5 aydır yaşanan gerilemeye dikkat çeken Bakan Nebati, “Litaratüre girsin diye söylüyorum” diyerek küresel gıda fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracılığıyla düşüşe geçtiğini söyledi.

Hazine Bakanı Nebati’den dikkat çeken 'Erdoğan etkisi' açıklaması! ‘Litaratüre girsin diye söylüyorum’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıda fiyatlarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Küresel gıda fiyatları 5 aydır gerilerken Bakan Nebati’nin yaptığı açıklama dikkat çekti. Nebati, “Küresel gıda fiyatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Screenshot_1

ÇİFTÇİYE DESTEK 40 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Türkiye'nin tarım alanında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, yatırımlar ve bunların çiftçilere etkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde konuşan Bakan Nebati, “Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik” dedi.

iStock-1221622909

“BİRÇOK ÜRÜNÜN ALIM FİYATLARINDA ARTIŞ YAPTIK”

“Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda” ifadelerini kullanan Bakan Nebati, “Bu sezon TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187 ve arpada yüzde 226 oranında artış sağlandı. Ürününü TMO'ya satan çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1000 TL arpa içinde 500 TL prim ödenmesini sağladık. TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımları da devam ediyor. Kabuklu fındıkta yüzde 196, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde bir artış sağlanmış durumda. Ayrıca ÇAYKUR’un yaş çay alım fiyatında yüzde 173 artış yaparak üreticilerimizi desteklemeye devam ettik” şeklinde değerlendirmede bulundu.

iStock-1406252463

GIDA FİYATLARINDA 5 AYLIK GERİLEME

Küresel gıda fiyatları, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz beklentilerini iyileştirmesiyle ağustosta art arda beşinci ayda düşüş kaydederek bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemesini sürdürdü.

iStock-1062685620

Küresel Gıda Fiyat Endeksi’nde aylık düşüş yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Ancak küresel gıda fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 daha yüksek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi Temmuz ayındaki revize 140,7 seviyesinden Ağustos ayında 138,0’a düştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'En kötü ihtimalle' diyerek duyurdu!'En kötü ihtimalle' diyerek duyurdu!
Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...
Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettilerVatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi: ‘Çıkış yolu uygun kredi ve uzun vade’

Asgari ücrette konuşulan zam oranı!

Asgari ücrette konuşulan zam oranı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.