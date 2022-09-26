Hazine Bakanı Nebati’den dikkat çeken 'Erdoğan etkisi' açıklaması! ‘Litaratüre girsin diye söylüyorum’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıda fiyatlarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Küresel gıda fiyatları 5 aydır gerilerken Bakan Nebati’nin yaptığı açıklama dikkat çekti. Nebati, “Küresel gıda fiyatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE DESTEK 40 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Türkiye'nin tarım alanında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, yatırımlar ve bunların çiftçilere etkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde konuşan Bakan Nebati, “Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik” dedi.

“BİRÇOK ÜRÜNÜN ALIM FİYATLARINDA ARTIŞ YAPTIK”

“Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda” ifadelerini kullanan Bakan Nebati, “Bu sezon TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187 ve arpada yüzde 226 oranında artış sağlandı. Ürününü TMO'ya satan çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1000 TL arpa içinde 500 TL prim ödenmesini sağladık. TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımları da devam ediyor. Kabuklu fındıkta yüzde 196, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde bir artış sağlanmış durumda. Ayrıca ÇAYKUR’un yaş çay alım fiyatında yüzde 173 artış yaparak üreticilerimizi desteklemeye devam ettik” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GIDA FİYATLARINDA 5 AYLIK GERİLEME

Küresel gıda fiyatları, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz beklentilerini iyileştirmesiyle ağustosta art arda beşinci ayda düşüş kaydederek bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemesini sürdürdü.

Küresel Gıda Fiyat Endeksi’nde aylık düşüş yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Ancak küresel gıda fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 daha yüksek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi Temmuz ayındaki revize 140,7 seviyesinden Ağustos ayında 138,0’a düştü.



