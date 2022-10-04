Hazine Bakanı Nebati merkez bankalarına seslendi: 'Riski arttırdınız'

Tüm dünya ülkeleri yüksek enflasyon konusunda alarm veriyor. Yüksek enflasyona karşı ise merkez bankaları tek tek faiz silahını kullanarak görülmemiş artışlara imza atıyor. Türkiye’de ise yüzde 83,5 olan enflasyona rağmen diğer ülkelerden farklı faiz indirimi geçtiğimiz yıldan bu yana devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her açıklamasında faizlerdeki düşüşün devam edeceğini dile getiriyor.

Kurumlar da bu yönde değerlendirmelerde bulundu. Son olarak Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda faizini tek haneye inmesi çağrısı sonrasında TCMB'nin yıl sonuna kadar her ay faizi 100 baz puan indirmesini beklediklerini bildirdi.

“FAİZ ARTIRIMI RESESYON RİSKİNİ ARTTIRDI”

Konuya ilişkin son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. “Pandemiyle başlayıp savaşla devam eden süreç küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur, tüm dünyada enflasyonist baskılar tırmanmıştır” diyen Bakan Nebati, “Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İYİ VE DOĞRU YOLDAYIZ”

Türkiye’nin ise doğru yolda ilerlediğini dile getiren Bakan Nebati, “Salgın sonrasında dünya ekonomisi önemli bir değişimden geçerken bu dönüşümü yakından takip ediyor ve tüm adımları atmaya devam ediyoruz. İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz. Biz teorisinde de uygulamasında da Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğine, bu sancılı dönemi en iyi şekilde geçeceğimize inanıyoruz” dedi.



