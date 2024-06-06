FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

06.06.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayımlamış ve bu genelgelere uyulması konusunda sık sık hatırlatmalarda bulunmuştu. Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen üyeleri tasarruf paketini Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti. Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Merak ediyorum, 20 yılda yapılan iyileştirmeler, 20 yılda atılan adımlar, nasıl oluyor da bir günde geri alınıyor?" ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

GPZBUj1aYAAXD_-

"KAZANIMLARIMIZ BİR BİR ELİMİZDEN ALINIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberlerindeki sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Çalışkan, tasarruf tedbirleri bahane edilerek kamu emekçilerinin 10 yıllık toplu sözleşme kazanımlarının birer birer elinden alınmaya başlandığını savundu.

GPZBUjLaUAE4eub

"YARDIMLAR KISITLANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Toplu sözleşme kazanımları olan koruyucu giyim yardımı, servis hizmeti ve fazla mesai ücretlerinin kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Çalışkan, kamu kamplarının, lojmanların ve toplu sözleşme ikramiyesinin durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Çalışkan, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın tamamı uygulanana kadar sahada ve masada, gerektiğinde de yargı alanında mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"20 YILDA YAPILAN İYİLEŞTİRME NASIL BİR GÜNDE ALINIYOR"

Tonbul da mevcut sorunların çözülmesini bekleyen kamu çalışanlarının önlerine yeni sorunlar konulduğunu belirterek, "Merak ediyorum, 20 yılda yapılan iyileştirmeler, 20 yılda atılan adımlar, nasıl oluyor da bir günde geri alınıyor?" ifadesini kullandı.

GPZBUm2bYAAO6QB

TOPLU SÖZLEŞME VURGUSU

Yeni haklar talep etmediklerini dile getiren Tonbul, "Var olan haklarımızın geriye gitmesine karşı çıkıyoruz. Toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanmasının devamını istiyoruz." dedi.

TALEPLERİNİ İLETTİ

Eylemin ardından Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Anayasa ile güvence altına alınan Toplu Sözleşme Kazanımlarımızın ortadan kaldırılmaya çalışılmasını protesto etmek ve çözüm bekleyen sorunlarımızı haykırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylemdeydik!

Ulaştırma Memur-Sen olarak;

  • Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,
  • Servis hizmetinin kaldırılmamasını,
  • DHMİ'de iş barışının ve adaletin sağlanmasını,
  • Koruyucu Giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,
    1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,
  • Fazla çalışmaya memurun mecbur edilmemesini, mesaiye kalan memurlara da en azından ücretlerinin ödenmesini,
  • Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,
  • Mali ve özlük haklarında yükselmeyi hak eden mühendislerimiz için Mühendislik Meslek Kanununun artık bir an evvel çıkarılmasını talep ettik.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
    Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştüBakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştü
ABD'nin dış ticaret açığı nisanda arttıABD'nin dış ticaret açığı nisanda arttı
Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklamaMilyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama
Anahtar Kelimeler:
Memur Hazine ve Maliye Bakanlığı Protesto
En Çok Okunan Haberler
Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.