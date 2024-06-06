Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

Ulaştırma Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

"KAZANIMLARIMIZ BİR BİR ELİMİZDEN ALINIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberlerindeki sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Çalışkan, tasarruf tedbirleri bahane edilerek kamu emekçilerinin 10 yıllık toplu sözleşme kazanımlarının birer birer elinden alınmaya başlandığını savundu.

"YARDIMLAR KISITLANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Toplu sözleşme kazanımları olan koruyucu giyim yardımı, servis hizmeti ve fazla mesai ücretlerinin kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Çalışkan, kamu kamplarının, lojmanların ve toplu sözleşme ikramiyesinin durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Çalışkan, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın tamamı uygulanana kadar sahada ve masada, gerektiğinde de yargı alanında mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"20 YILDA YAPILAN İYİLEŞTİRME NASIL BİR GÜNDE ALINIYOR"

Tonbul da mevcut sorunların çözülmesini bekleyen kamu çalışanlarının önlerine yeni sorunlar konulduğunu belirterek, "Merak ediyorum, 20 yılda yapılan iyileştirmeler, 20 yılda atılan adımlar, nasıl oluyor da bir günde geri alınıyor?" ifadesini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME VURGUSU

Yeni haklar talep etmediklerini dile getiren Tonbul, "Var olan haklarımızın geriye gitmesine karşı çıkıyoruz. Toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanmasının devamını istiyoruz." dedi.

TALEPLERİNİ İLETTİ

Eylemin ardından Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Anayasa ile güvence altına alınan Toplu Sözleşme Kazanımlarımızın ortadan kaldırılmaya çalışılmasını protesto etmek ve çözüm bekleyen sorunlarımızı haykırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylemdeydik!

Ulaştırma Memur-Sen olarak;

Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,

Servis hizmetinin kaldırılmamasını,

DHMİ'de iş barışının ve adaletin sağlanmasını,

Koruyucu Giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını,

Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,

Fazla çalışmaya memurun mecbur edilmemesini, mesaiye kalan memurlara da en azından ücretlerinin ödenmesini,

Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,

Mali ve özlük haklarında yükselmeyi hak eden mühendislerimiz için Mühendislik Meslek Kanununun artık bir an evvel çıkarılmasını talep ettik. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





