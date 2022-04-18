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Hazine, bu hafta 3 ihale düzenleyecek

18.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ve yarın 3 devlet tahvili ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine, bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ve yarın 3 devlet tahvili ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, bugün 10 yıl (3.584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Tahvilin 6 ayda bir reel kupon ödemesi yüzde 0,00 olarak belirlendi. Tahvilin itfa tarihi 11 Şubat 2032.

Hazine yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli, 17 Nisan 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 4 yıl (1.596 gün) vadeli, 2 Eylül 2023 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 10 yıl (3.640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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