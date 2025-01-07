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Hazine'den yeni gelir kapısı: T.C Kimlik Numarası sorgulamadan vergi kimlik numarası sorgulamaya kadar ücretlendirme geldi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 11:54
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Son Dakika Haberleri... Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni bir düzenlemeye adım attı. Buna göre, üçüncü kişiler ile paylaşılabilecek olan bilgilerin sorgulanmasından para alınmasına karar verildi. Yani, T.C. kimlik numarası sorgulaması, vergi kimlik numarası sorgulaması gibi hizmetlerden ücret alınacak. Peki, hangi siteler üzerinden sorgulama yapıldığında ücret ödemesi gerekecek? Ücret ödemesini kimler yapacak? İşte detaylar...

Hazine'den yeni gelir kapısı: T.C Kimlik Numarası sorgulamadan vergi kimlik numarası sorgulamaya kadar ücretlendirme geldi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir adım attı. GİB'in kararına göre, eskiden ücretsiz olan hizmetler artık ücretli olacak. Ücretin alınacağı kurumlar ise kamu idaresi olmayan kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiler ile paylaşılmasında durumunda alınacak.

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HANGİ İŞLEMLERDEN ÜCRET ALINACAK

Katılma payı olarak geçen bu düzenlemde yapılan işleme göre fiyat değişiyor ancak en az 35 kuruş hizmet bedeli alınıyor. Vatandaş ise bu düzenlemenin hangi hizmetlerde geçerli olduğunu merak ediyor.

İşte ücret alınabilecek sorgulamalar:

  • Vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti
  • Vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti
  • T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti
  • T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti
  • Vergi levhası doğrulama hizmeti

Peki, noterlerde, şirketlerden alınacak hizmet bedelleri ne kadar olacak? İşte fiyat listesi:

45

34

Bilgileri sistemden alan kurum ve kuruluşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı katılma payı alacak. Bakanlığın ödeme alacağı kurumlar ise; kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ayrıca, kamu kurmu niteliği taşıtan meslek ve üst kuruluşları.

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VAKTİNDE ÖDEME YAPMAYANLAR BU HİZMETTEN FAYDALANAMAYACAK

Katılma payının tutarı, yapılan işleme göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Ödemeler ise, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanacak ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilecek.
Ödeme yapmayanlara sorgulama hizmeti verilemeyecek.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
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ÜRETİM OLMAYAN YERDE VERGİ CENNETİ OLUNUR
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