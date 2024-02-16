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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı yapacak. İlk ihale 20 Şubat'ta.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

20 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

Ayrıca, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ile 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale Tahvil hazine
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