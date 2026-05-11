Hazine iki ihaleyle borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 36 milyar 926 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 38,16, bileşik faiz yüzde 41,8 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 822 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 472 milyon lira, net satış 9 milyar 815,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 11 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 854 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,41, reel bileşik faiz yüzde 5,48 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 5 milyar 130 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 630 milyon lira, net satış 3 milyar 610,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 543 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

