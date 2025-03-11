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Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 102,4 milyar lira borçlandı

11.03.2025 16:24
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 102 milyar 361,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 102,4 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 34,34, bileşik faiz yüzde 37,28 oldu.

Nominal teklifin 78 milyar 274,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 515 milyon lira, net satış 34 milyar 527,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar 40 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 44 milyar 597 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 52 milyar 389 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 269 milyon lira, net satış 29 milyar 794 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 585,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahvil hazine
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