Hazine'nin tahvil ihracına yoğun talep: 300'e yakın yatırımcı...

Hazine ve Maliye Bakanlığının Euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar Euro oldu. İhraç tutarı 21 Mart'ta hesaplara geçecek. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi.

İHRAÇ DÜN SONUÇLANDI

Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek.

21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.

Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

(AA)





