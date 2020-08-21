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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Albayrak daha sonra da Bakan Dönmez ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan '#MüjdelerOlsun' etiketi ile paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, mesajından bir süre sonra yaptığı yeni paylaşımda ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğrafını koyarak, "Haydi Bismillah" açıklamasını yaptı.


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Okuyucu Yorumları 49 yorum
halkin cebine para girecekmi onu soyleyin siz
30 agustos zafer bayrami yaklasiyor kisitlama gelecekmis tabi yine her zaman oldugu gibi sokaga cikma yasagi ilan edersiniz atatürkü cekemiyorsunuz
Bağanım biz şimdi gara gara düşünüyoruz etipufmu yesek cokomel mi
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