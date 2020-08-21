Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan '#MüjdelerOlsun' etiketi ile paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" ifadelerini kullandı.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020

Bakan Albayrak, mesajından bir süre sonra yaptığı yeni paylaşımda ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğrafını koyarak, "Haydi Bismillah" açıklamasını yaptı.



