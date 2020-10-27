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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı." dedi.

Albayrak, "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.

Albayrak, "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi." diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarının; lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü olduğunu söyledi.

Albayrak, "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." dedi.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kardeşim sen bu işi beceremiyorsun. Bırak git, ülkeyi kaosa sürükleme. Dolar 9 olma yolunda ilerliyor. Sen masal anlatıyorsun.
O zaman hepimiz gözümüzü ufuga dikelim fakirin ekmeği de umuttur ne yapalim
yaaa güldürme artık kendini...İstifa etmekte erdemliktir.Senin ders aldığın hocalarını getirsek daha güzel yönetir bu işi...bu insanlara daha fazla eziyet etmeden bırakın gidin...
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