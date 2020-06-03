Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka genel müdürleri ile görüşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, banka yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili gelişmeler ele alınacak. Özellikle kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyalarına, özel bankaların da destek vermesi üstünde durulacak.

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son dönemde uygulamaya koyduğu düzenlemelerin de görüşmede ele alınması bekleniyor.

Özellikle mayıs ayından itibaren uygulanan aktif rasyosu başta olmak üzere hayata geçirilen diğer düzenlemelerin bankalara ve ekonomiye etkisi masaya yatırılacak.

