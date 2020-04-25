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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak destek tutarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. 4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak destek tutarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında devreye aldıkları adımların geldiği noktayı anlattı. Bakan Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığını vurguladı.

'TOPLAM TUTAR 200 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI'

Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize bin liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin liralık nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında esnaf destek paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi. 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsil edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı."

YAKLAŞIK 120 BİN FİRMAYA 107 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜNDE DESTEK

Bakan Albayrak, işletmeler sundukları Kredi Garanti Fonu kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvuruların 143 bin 769 firmaya ulaştığını kaydetti. Albayrak, "Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızdan yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu" dedi.

Bakan Albayrak, virüsün etkisinin yayılma hızını kırdıklarını kaydederek, "Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasında gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa tüm bu alanlarda sergilenen performans milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik alt yapımızla, Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletişmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Ramazan-ı şerife kavuştuklarını da vurgulayarak, "Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak, koronavirüs,

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