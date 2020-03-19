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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi ve ekonomi gündemi değerlendirmelerde bulunuyor.Bakan Albayrak, özel durumlar dışında kamuda evden çalışma olmayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Albayrak, birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Albayrak, esnafların başta kamu bankaları olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacağını bildirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz.

Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz.

Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık.

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

Merkez Banaksı'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir.

Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs, ekonomi,

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