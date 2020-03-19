Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Albayrak, birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Albayrak, esnafların başta kamu bankaları olmak üzere likidite imkanlarından faydalandırılacağını bildirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz.

Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz.

Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak